Ile Maurice: Trois couronnes, une même mission

La grande finale de Fortis Beauty with a Noble Purpose 2026, organisée par la Cancer Association of Mauritius (CANMA), avec le soutien de Fortis Healthcare, a eu lieu le samedi 12 septembre, au Trianon Convention Centre. Sur scène, les candidats ont pu démontrer bien plus que leur élégance. Ils ont mis en avant leur personnalité, leur talent et, surtout, leur capacité à porter un message auprès du public puisque derrière chaque candidat se trouvent une histoire et une volonté de contribuer à la sensibilisation au cancer.

Plusieurs personnalités étaient présentes lors de la soirée, dont lady Sarojini Jugnauth, le ministre de la Santé, Anil Bachoo, l'ancienne speaker de l'Assemblée nationale Maya Hanoomanjee, et l'ancien vice-président de la République, Barlen Vyapoory, ainsi que les députés Ehsan Juman et Sandeep Prayag. Des représentants du secteur public et privé étaient également présents.

Au terme de cette aventure, Ziyaad Muhammad Ghomoreea a été sacré Mr Beauty with a Noble Purpose 2026, Harshna Koon Beeharry est devenue la Miss Beauty with a Noble Purpose 2026 et Shivessna Chuttoor a décroché le titre de Mrs Beauty with a Noble Purpose 2026. Pour les trois gagnants, la couronne représente surtout le début d'une nouvelle responsabilité. Ils sont désormais les ambassadeurs de la CANMA et seront appelés à poursuivre le travail de sensibilisation et de prévention du cancer, tout en développant leurs propres projets.

Les participants de l'édition 2026 de «Fortis Beauty with a Noble Purpose», réunis autour d'une même mission : promouvoir la sensibilisation et la prévention du cancer.

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Cette mission a commencé bien avant la grande soirée. Cette année, 112 participants avaient été sélectionnés dans les catégories Miss, Mr et Mrs. Pendant six à huit mois, les candidats ont suivi différentes formations : sensibilisation au cancer et à la prévention, prise de parole, présentation, catwalk, grooming, étiquette, danse, théâtre, fitness et yoga. Ils ont également été encouragés à créer leurs propres campagnes de prévention.

Une association née d'un besoin

Au fil de l'aventure, ils se sont rendus dans des écoles, des entreprises, des centres sociaux et des centres commerciaux pour parler de la maladie et des moyens de réduire les risques. Selon la CANMA, la campagne permet chaque année de toucher environ 10 000 personnes en deux mois. La CANMA a été créée le 31 mai 2013 par son fondateur et président, Raj Ramrachia, dans un contexte où le nombre de cas de cancer augmentait à Maurice.

À cette époque, plusieurs personnes se tournaient vers lui afin d'obtenir de l'aide pour se faire soigner en Afrique du Sud.

Face à cette réalité, il a voulu aller plus loin que l'aide médicale. Son objectif était de permettre au public de mieux comprendre le cancer, ses causes, les moyens de prévention et, surtout, l'importance d'un dépistage précoce. C'est également en 2013 que le concept de Beauty with a Noble Purpose a vu le jour. Raj Ramrachia avait alors eu l'occasion de lancer Miss India Worldwide Mauritius. L'idée était de donner à ce concours une dimension différente, en associant la beauté à une cause et à une véritable mission.

Les membres de la Cancer Association of Mauritius réunis sur scène aux côtés des participants et des personnalités présentes lors de la soirée.

Au fil des années, la CANMA a multiplié les initiatives de sensibilisation. Parmi elles figurent notamment la CancerWalk, les campagnes CancerTalk dans les régions éloignées ainsi que différentes actions communautaires menées après la période de Covid-19. Cette année, l'association poursuit également sa mobilisation avec StepUp Mauritius, une initiative qui encourage les Mauriciens à intégrer davantage de mouvements dans leur quotidien, avec un objectif de 10 000 pas par jour. Un Walkathon est notamment prévu le 31 octobre.

La finale a également été l'occasion de lancer Radio7Mauritius, une radio en ligne consacrée à la sensibilisation au cancer. Des médecins, oncologues et autres spécialistes de santé y interviendront pour parler du cancer, mais aussi d'autres maladies comme le diabète et l'hypertension. Derrière les paillettes, les applaudissements et les couronnes, le message de la CANMA reste simple : mieux manger, limiter les aliments transformés et la restauration rapide, éviter l'alcool et la cigarette, rester actif et effectuer régulièrement des contrôles médicaux.

Car pour Ziyaad, Harshna et Shivessna, la soirée du 12 septembre marque peut-être la fin d'un concours, mais surtout le début d'une mission : utiliser leur voix pour contribuer à une île plus consciente et, un jour, à une île sans cancer. La prochaine édition de Fortis Beauty with a Noble Purpose est déjà prévue pour le 28 août 2027.