Afrique: «L'Héritage Goldman 2» au pays, une première dans l'océan Indien

Porté par Michael Jones et Erick Benzi, le spectacle hommage à Jean-Jacques Goldman se produit ce samedi 19 septembre, dès 20 heures, au Trianon Convention Centre. Une étape inédite pour la troupe, qui n'avait encore jamais joué dans l'océan Indien.

Tout est parti d'une idée de Richard Walter Productions, une maison spécialisée dans les spectacles d'hommages, qui souhaitait monter sa propre production autour du répertoire de Jean-Jacques Goldman.

Le producteur s'est d'abord tourné vers Erick Benzi, réalisateur et arrangeur historique du chanteur, qui a ensuite associé Michael Jones, son fidèle complice de scène depuis des décennies. Autour d'eux s'est constituée une équipe, dont Pierre-Étienne Michelin, batteur de Michael Jones, embarqué dans l'aventure depuis ses débuts. Il raconte : «L'équipe s'est faite autour d'Erick Benzi, qui a monté l'équipe, et de Michael, qui a constitué aussi une partie de l'équipe.»

Deux albums ont d'abord vu le jour, portés par des arrangements aux teintes gospel et celtiques, dont certains sont restés jusque dans le spectacle actuel. La troupe s'est ensuite lancée sur les routes en septembre 2022 : plus de 150 concerts depuis, et près de 400 000 spectateurs conquis en France, en Belgique et en Suisse.

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Selon Pierre-Étienne Michelin, Jean-Jacques Goldman n'a jamais eu de rapport direct avec L'Héritage Goldman. Le chanteur en aurait suivi la genèse par l'intermédiaire d'Erick Benzi, qui l'aurait tenu informé du projet. Pour le batteur, si Goldman avait désapprouvé la démarche, il se serait manifesté -- un silence qu'il interprète comme une forme d'aval tacite. Un mot signé de sa main, glissé dans l'album, viendrait appuyer cette lecture : «À partir du moment où mes chansons sont entre de bonnes mains, j'ai confiance.»

Après la France, la Belgique et la Suisse, direction l'île Maurice, une grande première pour la troupe dans l'océan Indien. Pierre-Étienne Michelin, qui avait déjà foulé la scène réunionnaise avec Michael Jones, mais jamais avec L'Héritage Goldman, lance : «Pour mettre le feu à l'île Maurice !» L'invitation, elle, est venue de Showtime Mauritius. Grâce à des automatismes rodés par deux ans de tournée et une répétition commune début juillet, la troupe n'a pas eu besoin de longs préparatifs pour boucler le spectacle malgré la distance.

Sur scène, plus de 25 titres seront interprétés en plus de deux heures, entre les tubes de Jean-Jacques Goldman et les chansons qu'il a écrites pour d'autres voix majeures de la chanson française, de Céline Dion à Johnny Hallyday, en passant par Patricia Kaas, Khaled et Florent Pagny.

Rendez-vous demain au Trianon Convention Centre, avec un dernier mot de Pierre-Étienne Michelin pour le public : «Que la musique soit bonne !»