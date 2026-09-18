Ile Maurice: Deux policiers de l'ADSU blessés, trois suspects recherchés

Une opération de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Flacq, menée mercredi à Poste-de-Flacq, a dégénéré en violente confrontation avec trois suspects recherchés dans une affaire de trafic de cannabinoïdes synthétiques. Deux policiers ont été blessés, l'un ayant eu un tendon sectionné, tandis que les trois hommes ont pris la fuite.

Vers 16 h 30, à proximité d'un abri métallique improvisé au bloc D des logements NHDC, les policiers ont surpris les suspects manipulant plusieurs sachets contenant une substance soupçonnée d'être des cannabinoïdes synthétiques. Les trois hommes ont tenté de fuir. L'un d'eux, âgé de 21 ans, se serait saisi d'un sabre et blessé un policier à l'avant-bras gauche.

Les policiers ont saisi 520 grammes de cannabinoïdes synthétiques, une balance électronique, plusieurs sachets, ainsi que Rs 14 075 soupçonnées de provenir de la vente de drogue et un téléphone Apple.

Un autre suspect aurait lancé un bloc de béton sur un policier, le blessant au poignet et au pied. Un troisième aurait également lancé un bloc de béton. Face à la foule présente sur les lieux, les policiers ont quitté l'endroit avec les objets saisis.

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Les trois suspects, âgés de 23, 21 et 27 ans, sont recherchés. Une enquête pour blanchiment d'argent a également été ouverte concernant les Rs 14 075. Les deux policiers blessés ont été conduits à l'hôpital sir Anerood Jugnauth.

À Beau-Bassin, un autre policier a été blessé mercredi soir en tentant d'empêcher une femme d'agresser sa nièce avec un morceau de bois muni de clous. Blessé à la paume de la main gauche, il a été conduit à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo où lui ont été prescrits dix jours d'arrêt de travail.