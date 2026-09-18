Togo: Un dialogue stratégique sur les opportunités d'investissement

Sur initiative de la Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC), dont le siège est à Lomé, décideurs, investisseurs, institutions financières et partenaires internationaux sont attendus le 29 septembre dans la capitale togolaise, à l'occasion du Forum d'Investissement de la Cédéao(EIF 2027).

Sur initiative de la Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC), dont le siège est à Lomé, décideurs, investisseurs, institutions financières et partenaires internationaux sont attendus le 29 septembre dans la capitale togolaise, à l'occasion du Forum d'Investissement de la Cédéao (EIF 2027).

Ce rendez-vous permettra de lancer un dialogue stratégique sur les opportunités, défis et partenariats d'investissement en Afrique de l'Ouest.

Pour la Banque, la sous-région regorge d'opportunités, et cette rencontre se veut une aubaine pour accélérer une croissance inclusive et durable.

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La BIDC affiche des résultats particulièrement solides. Selon son rapport annuel 2025, la valeur des projets instruits a bondi de 55,8 %, tandis que celle des projets approuvés a progressé de 114,8 %.

Les engagements de la Banque ont quant à eux augmenté de 83,6 %. La mobilisation des ressources a également progressé de 7,8 %.

Les décaissements de prêts ont connu une hausse de 48,5 %.