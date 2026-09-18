Togo: Droits de l'homme et climat

L'Agence française de développement (AFD) veut axer ses interventions au Togo sur les différentes facettes des droits de l'homme.

Avec la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), elle annonce de nouvelles perspectives de collaboration au service de la protection des droits humains et de la construction d'un environnement sain, durable et résilient.

Selon l'AFD, cette coopération portera notamment sur la recherche-développement, le renforcement des capacités, le partage de bonnes pratiques et l'expérimentation d'approches innovantes en matière de droits humains, d'environnement et de changement climatique.

Pour Benjamin Neumann, directeur pays de l'AFD, la prise en compte des droits humains dans les politiques environnementales et climatiques constitue un levier essentiel pour mieux prévenir les violations, renforcer la protection des communautés et favoriser l'accès aux recours et à la justice environnementale.

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L'AFD salue les actions déjà menées par la CNDH dans le contexte de l'environnement et du changement climatique, ainsi que les défis auxquels elle reste confrontée.

L'institution est notamment membre du Comité de préparation à la Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi que de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique.

La CNDH assure également le monitoring de la sécurité et de la santé au travail dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), avec des missions de surveillance menées dans plusieurs entreprises minières.