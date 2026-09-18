Togo: Alimentation saine

18 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Le diabète est un problème de santé publique. Pour mieux le prévenir et le prendre en charge, les spécialistes de la santé appellent les malades à mieux contrôler leur alimentation.

« L'alimentation constitue un pilier du traitement du diabète. Elle contribue au contrôle de la glycémie, du poids, de la tension artérielle et du cholestérol, et aide à réduire le risque de complications », indique Aimé Jacques Yibor, spécialiste en sciences de la nutrition et nutrigénomique.

L'expert met toutefois en garde contre les régimes excessivement stricts. « Chez certains patients sous insuline ou certains antidiabétiques, sauter des repas ou réduire fortement les glucides peut provoquer une hypoglycémie », prévient-il.

Aimé Jacques Yibor recommande surtout de réduire la consommation de produits ultra-transformés tels que les sodas, boissons sucrées, biscuits, pâtisseries industrielles, chips, nouilles instantanées et plats préparés.

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« Souvent riches en sucres, sel et graisses et pauvres en fibres, leur consommation régulière peut favoriser la prise de poids et l'insulinorésistance », souligne-t-il.

D'après le spécialiste, les céréales locales peu raffinées - mil, sorgho, fonio, maïs complet, riz étuvé - ainsi que l'igname, la patate douce, le taro et les légumineuses sont à privilégier.

Les fruits peuvent être consommés entiers, en portions adaptées. Pour les matières grasses, il conseille de privilégier les sources insaturées et de limiter les fritures répétées, les margarines hydrogénées et les viandes très grasses.

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