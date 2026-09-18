Afrique: CAN Volley-ball Tunis 2026 - La RDC bat la RCA et se qualifie pour les huitièmes de finale

Grâce à sa victoire face à la République Centrafricaine, jeudi 17 septembre 2026 sur la note de trois sets à zéro, la République démocratique du Congo a réussi à se qualifier pour les huitièmes des finales de la Coupe d'Afrique des Nations de Volley-ball Tunis 2026. En huitièmes de finale, les Léopards de la RDC vont affronter les Lions de l'Atlas du Maroc, le samedi 19 septembre au Palais des Sports d'El Menzah en Tunisie.

Après deux défaites consécutives, la RDC a clôturé la phase des groupes à la 3e position du groupe D, derrière le Cameroun et le Rwanda. Les hommes du sélectionneur national Éric Ngapeth vont devoir tout donner lors de cette rencontre pour espérer rester dans la compétition.

Les autres affiches des huitièmes de finale se présentent comme suit :

le 19 septembre : le Rwanda face à la Gambie et le Ghana contre le Tchad.

le 20 septembre : l'Egypte vs République Centrafricaine et l'Algérie vs Kenya.

Toutes ces rencontres se disputeront au Palais des Sports d'El Menzah à Tunis.