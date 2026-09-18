Congo-Kinshasa: Daniel Bumba lance la formation de 280 agents d'appui à la régulation routière au pays

Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a lancé jeudi 17 septembre 2026 la formation de la première promotion des agents d'appui à la régulation routière.

Cette phase initiale concerne 280 agents sur un effectif total de 3 500 recrues destinées à être déployées progressivement dans les principales artères de la capitale.

Leur mission consistera à appuyer les effectifs de la Police de circulation routière (PCR) et à accompagner l'exécution du nouveau plan de circulation élaboré par le ministère provincial des Transports.

Cette initiative vise à répondre au problème chronique des embouteillages qui paralysent quotidiennement la mobilité urbaine et l'activité économique dans la ville de Kinshasa.

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Sensibilisation des usagers

L'autorité urbaine a invité les futurs régulateurs à faire preuve d'assiduité durant leur apprentissage afin d'être en mesure de vulgariser efficacement les règles du nouveau dispositif de circulation auprès des automobilistes et des conducteurs de transports en commun.

L'objectif central de ce programme réside dans la pédagogie routière et l'orientation du flux automobile pour désengorger les carrefours stratégiques de la capitale.

Interdiction des tracasseries

Le gouverneur de Kinshasa a strictement encadré le périmètre d'action de ces agents pour éviter tout chevauchement avec les prérogatives des forces de l'ordre. Les agents d'appui ne sont habilités ni à procéder à des arrestations ni à effectuer des contrôles documentaires ou techniques sur les véhicules. Leur rôle se limite à la régulation physique de la circulation et à la sensibilisation des usagers de la route.

Daniel Bumba a averti qu'aucune forme de tracasserie ou de dérive administrative ne serait tolérée, promettant de lourdes sanctions disciplinaires et judiciaires contre les contrevenants.