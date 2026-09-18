Congo-Kinshasa: Près de 18 000 élèves sécurisés par les casques bleus de la MONUSCO à Djugu

Près de 18 000 élèves régulièrement inscrits bénéficient d'un dispositif de protection renforcé assuré par les casques bleus de la MONUSCO dans le territoire de Djugu (Ituri).

Déployée dans le cadre de la campagne « Écoles plus sûres » (Safer Schools), cette opération conjointe avec les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) vise à maintenir la continuité des activités scolaires et à préserver les établissements d'enseignement contre les exactions des groupes armés.

Cette présence dissuasive permet de restaurer la quiétude dans une région durablement affectée par les violences et l'instabilité sécuritaire.

Sécurisation des parcours scolaires

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Afin de garantir un accès sans risque aux salles de classe, la force onusienne et l'armée nationale effectuent des patrouilles de surveillance régulières autour des complexes scolaires et le long des axes routiers empruntés par les élèves et le corps enseignant.

Ils assurent un déploiement quotidien de patrouilles pédestres et motorisées dans les zones identifiées comme particulièrement vulnérables; une protection effective de 14 876 candidats à l'Examen national de fin d'études primaires (ENAFEP) dans la zone d'opérations de Djugu entre le 22 et le 25 juin.

Ils assurent aussi la prise en charge sécuritaire complémentaire de 3 000 candidats en provenance des territoires d'Aru, Mahagi et Mambasa, portant le total à près de 18 000 bénéficiaires.

Appel à la pérennisation du dispositif sécuritaire

Les acteurs éducatifs, les élèves et les populations bénéficiaires saluent les retombées positives de cette initiative, qui a favorisé le retour en classe de nombreux enfants contraints d'interrompre leurs études lors des vagues de violences passées.

Les communautés locales expriment le voeu de voir la MONUSCO et les FARDC maintenir ce partenariat de protection rapprochée, indispensable pour stabiliser l'année scolaire en cours dans un environnement pacifié.