Sénégal: Financement de la DER / FJ - Le taux de remboursement jugé faible à Kaolack

18 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mamadou Thiam

Les bénéficiaires des financements de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide (DER/FJ) sont invités à s'acquitter de leurs engagements afin de permettre à d'autres Sénégalais d'accéder à leur tour aux ressources. L'appel a été lancé, hier, à Kaolack, par le Délégué général de la DER/FJ, Abdoulaye Niane, en marge de sa tournée nationale d'information et de sensibilisation.

Dans la capitale du Saloum, l'étape a été consacrée aux échanges avec les acteurs économiques locaux sur les mécanismes de financement et d'accompagnement de la structure. Les discussions ont notamment porté sur le Nano-crédit, destiné aux petits entrepreneurs, et le programme BE-YES.

Accompagné du préfet de Kaolack, Mamadou Guèye, Abdoulaye Niane a expliqué que cette tournée vise à renforcer la proximité de la DER/FJ avec les populations et à mieux faire connaître ses dispositifs. Il a surtout insisté sur la question du remboursement. « Le taux de remboursement est relativement faible. Ce ne sont pas des dons ou des subventions. Ce sont des financements que les gens doivent rembourser.

C'est ce qui permettra à d'autres Sénégalais d'en bénéficier », a-t-il rappelé.

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Selon lui, sur les neuf départements concernés par la tournée, 278 groupements, représentant plus de 2 700 bénéficiaires, devraient recevoir des financements pour un montant global de 578 millions de FCFA.

Abdoulaye Niane a également annoncé l'accélération du déploiement du Nano-crédit dans les communes jusque-là non couvertes. Pour sa part, le préfet Mamadou Guèye a appelé les bénéficiaires, particulièrement les femmes, à une gestion rigoureuse des ressources mises à leur disposition.

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