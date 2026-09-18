Sénégal: Modernisation de l'état civil - Le pays franchit le cap des 77 % de digitalisation

La digitalisation des centres d'état civil au Sénégal a atteint un taux d'avancement de 77 %, a indiqué le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), Matar Ndao. Il a souligné les progrès réalisés dans la modernisation du système, tout en relevant les défis liés à l'archivage et à la fraude documentaire.

« Dans le chantier de la digitalisation, on peut dire aujourd'hui qu'on est à 77 % d'avancement », a déclaré Matar Ndao, jeudi, en marge d'une activité culturelle organisée par l'association Kékendo, dont il est le parrain.

Cette transformation, d'après l'APS, permet désormais aux citoyens d'effectuer à distance certaines démarches liées à l'état civil. Le directeur général de l'ANEC a notamment évoqué la mise en place d'une plateforme permettant aux Sénégalais, y compris ceux établis à Mbour, de demander en ligne des actes de naissance ou de mariage, ainsi que des documents relatifs à la filiation.

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Malgré ces avancées, plusieurs défis restent à relever, notamment dans les domaines de l'archivage et de la lutte contre la fraude documentaire. Pour Matar Ndao, la sécurisation de l'état civil demeure un enjeu majeur, celui-ci constituant « l'identité juridique de tout Sénégalais ».

Le directeur général de l'ANEC a cité, à titre d'illustration, le cas récent d'un Sénégalais décédé en France, dont le rapatriement de la dépouille avait été retardé en raison d'incohérences relevées dans ses documents d'état civil. Il a indiqué que la situation avait finalement été réglée.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude documentaire, Matar Ndao a annoncé son intention de renforcer la collaboration avec l'association Kékendo. Il envisage à cet effet la mise en place d'un partenariat ou d'une convention destinée à mener des actions de sensibilisation et de lutte contre les irrégularités liées aux documents d'état civil.

Le directeur général de l'ANEC a également expliqué son choix de parrainer les « 72 heures de Kékendo », en établissant un lien entre identité juridique et identité culturelle. « Je pense que l'identité colle très bien avec la culture », a-t-il déclaré, faisant notamment référence aux liens entre les cultures mandingue et sérère.

Matar Ndao a par ailleurs salué le rôle du guide de l'association Kékendo, Baye Cissé, et exprimé la disponibilité de l'ANEC à accompagner les initiatives de l'association. Il a notamment évoqué les besoins d'assistance et d'accompagnement auxquels celle-ci peut être confrontée.