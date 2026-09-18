Sénégal: Procès des Tiktokeuses - De lourdes peines de prison ferme prononcées à Pikine-Guédiawaye

Le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a rendu son délibéré dans l'affaire opposant plusieurs célèbres tiktokeuses au ministère public.

Saisis d'incidents de procédure, les juges ont d'emblée rejeté l'exception de nullité formulée par Me Ciré Clédor Ly pour Rokhaya Fall (alias Rox), tout comme l'exception de prescription soulevée par la défense. Le tribunal a par ailleurs constaté l'extinction de l'action publique pour les accusations d'injures informatiques suite au retrait des plaintes de parties civiles. Sur le fond, les magistrats ont requalifié les faits de distribution d'images obscènes en « discours contraire aux bonnes moeurs ».

Sur le plan pénal, Rokhaya Fall (Rox) et Khadijatou Kébé (Jessica) écopent chacune de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, assortis d'une amende de 100 000 FCFA. De son côté, Nafissatou Fall (Narou) a été condamnée à 2 ans de prison, dont 3 mois ferme, et 100 000 FCFA d'amende. Enfin, Ramatoulaye Diaw (Ramz Yago) écope d'une peine de 2 ans de prison, dont 1 mois ferme, et de 50 000 FCFA d'amende.

Au titre des réparations civiles, Rox devra verser 2 millions FCFA de dommages et intérêts à Adji Mass Gueye. Le tribunal a acté le désistement des autres parties civiles, ordonné l'exécution provisoire et fixé la contrainte par corps au maximum.