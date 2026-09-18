Afrique: Publicité - Nestle Sénégal à travers sa marque maggi mise sur l'alphabetisation pour l'autonomisation des femmes

A Saint-Louis, Nestlé Sénégal, à travers sa marque MAGGI, donne une dimension concrète à son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes. En partenariat avec la Direction de l'Alphabétisation et des Langues Nationales (DALN), l'entreprise a accompagné 100 femmes productrices d'oignons dans un programme d'alphabétisation fonctionnelle. Une initiative qui transforme les apprentissages en compétences utiles pour leurs activités économiques et leur vie quotidienne.

A Saint-Louis, l'alphabétisation ne se limite plus à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Elle devient un véritable outil d'autonomisation économique et sociale. C'est tout le sens du programme porté par Nestlé Sénégal, à travers MAGGI, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et la Direction de l'Alphabétisation et des Langues Nationales.

Mis en oeuvre au profit de 100 femmes productrices d'oignons de la région de Saint-Louis, ce programme s'inscrit dans le cadre de la 3e édition du Mois national de l'Alphabétisation, placé sous le thème : « L'alphabétisation, levier d'entrepreneuriat et d'employabilité pour une inclusion sociale et économique durable ».

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Pour Nestlé Sénégal, cet engagement traduit une conviction forte : le développement des communautés est une responsabilité partagée entre les pouvoirs publics, les entreprises et l'ensemble des acteurs de la société. L'alphabétisation constitue dans cette perspective un investissement dans les personnes mais aussi dans les familles, les activités économiques et les territoires.

De l'apprentissage à l'autonomie économique

L'originalité du programme réside dans son approche fonctionnelle. Les connaissances transmises ne sont pas déconnectées du quotidien des bénéficiaires. Elles sont directement adaptées à leurs réalités et à leurs activités économiques. Lecture, écriture et calcul deviennent ainsi des outils permettant aux femmes de mieux gérer leurs activités, de suivre leurs revenus et leurs dépenses, de prendre des décisions plus éclairées et de participer davantage à la vie économique et sociale de leurs communautés. Les résultats obtenus confortent cette démarche.

Selon Issa Sanogo, administrateur général de Nestlé Sénégal, le programme a bénéficié à 100 femmes avec un taux de réussite proche de 100 %. Mais au-delà des chiffres, le responsable met en avant une transformation plus profonde : celle de la confiance retrouvée et de la capacité des bénéficiaires à mieux comprendre et conduire leurs activités. « Notre plus grande satisfaction, c'est ce que nous constatons et ce sont les femmes qui en font le plus grand témoignage : ce changement que ce programme a eu dans leur vie de tous les jours, cette prise de confiance-là », a souligné M. Sanogo.

Le témoignage d'Aissata Racine Sow illustre parfaitement cette évolution. Productrice d'oignons et bénéficiaire du programme, elle mesure le chemin parcouru entre la situation d'avant et celle d'aujourd'hui. « Avant, lors de nos projets de groupement de femmes et de tontines, nous étions obligés de demander l'aide de nos enfants pour écrire et calculer. Maintenant, grâce au programme, nous le faisons nous-mêmes. Nous savons lire, écrire et calculer et c'est un grand apport dans nos activités génératrices de revenus », témoigne-t-elle. Pour ces femmes, savoir lire, écrire et calculer représente donc bien davantage qu'une compétence scolaire.

C'est une nouvelle capacité à agir par elles-mêmes, à gérer leurs ressources et à prendre part aux décisions qui concernent leur activité.

MAGGI, au coeur des chaînes de valeur locales

L'engagement de Nestlé Sénégal prend également tout son sens dans le lien entre alphabétisation et économie locale. Les femmes bénéficiaires sont des productrices d'oignons, une activité qui s'inscrit dans l'environnement économique des chaînes de valeur de l'entreprise. Issa Sanogo rappelle que l'oignon produit par ces femmes constitue l'une des matières premières qui, après transformation entre dans la composition des bouillons MAGGI. En renforçant les capacités de ces productrices, Nestlé contribue donc également à consolider des acteurs qui participent à ses chaînes de valeur.

« Elles font partie de nos chaînes de valeur. En apprenant à ces dames à lire et en les aidant à améliorer leurs activités économiques, ce sont des acteurs de nos chaînes de valeur que nous améliorons », a-t-il expliqué. Cette approche traduit le principe de « création de valeurs partagées » défendu par Nestlé : créer de la valeur pour les communautés tout en renforçant durablement les activités de l'entreprise. L'initiative s'inscrit ainsi dans une vision plus large où la performance économique ne peut être dissociée du développement des communautés. Pour MAGGI, l'autonomisation des femmes constitue notamment un moyen de contribuer au développement des économies locales et à la construction d'un système alimentaire plus durable.

Un partenariat public-privé porteur d'impact

Pour la Direction de l'Alphabétisation et des Langues Nationales, cette expérience démontre la pertinence d'une collaboration entre l'État et le secteur privé. Aliou Fall, directeur de l'Alphabétisation et des Langues Nationales, salue « un très bon projet » ayant connu « une très grande réussite » à travers la formation des 100 femmes. Il insiste surtout sur les changements observés chez les bénéficiaires. Certaines, explique-t-il, ne savaient auparavant « ni lire, ni écrire, ni tenir leur commerce ». Aujourd'hui, elles déclarent pouvoir lire, consulter leur téléphone portable, tenir leurs documents et effectuer leur comptabilité. Ces progrès donnent une portée concrète au partenariat entre Nestlé Sénégal, à travers MAGGI, et la DALN.

Le document de présentation du programme souligne d'ailleurs que cette initiative illustre l'importance des partenariats entre acteurs publics et privés pour apporter des réponses concrètes aux enjeux de développement des communautés.

Pour Nestlé Sénégal, ce premier résultat constitue surtout un point de départ. « Ce coup d'essai, que j'appellerai coup de réussite, nous donne beaucoup d'ambition », affirme Issa Sanogo qui annonce la volonté de poursuivre la collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et la DALN afin d'étendre le programme à davantage de femmes et de communautés. Cette perspective rejoint la démarche Nestlé For Good, à travers laquelle le groupe entend soutenir des actions à impact positif dans les domaines de l'éducation, de l'employabilité, de l'entrepreneuriat et du développement communautaire.