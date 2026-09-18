Afrique: Équipe nationale de foot - Malang Sarr, Sanganté, Sané Patrick Vieira redistribue les cartes

Pour sa première liste à la tête des Lions, Patrick Vieira a retenu 29 joueurs pour les trois prochaines rencontres du Sénégal, face au Mozambique et à l'Éthiopie en qualifications de la CAN 2027, puis contre les Comores en amical.

Une sélection marquée par plusieurs changements, notamment en défense et dans les buts, avec les premières convocations de Malang Sarr, Arouna Sanganté, Sadibou Sané et Ngagne Demba Thiam.

Patrick Vieira a dévoilé, vendredi 18 septembre, sa première liste depuis sa nomination comme sélectionneur des Lions. Le technicien français a choisi de s'appuyer largement sur l'ossature de l'équipe qui a disputé la dernière Coupe du monde, tout en ouvrant la porte à plusieurs nouveaux profils.

Au total, 29 joueurs figurent dans le groupe appelé pour les déplacements au Mozambique et en Éthiopie, les 25 et 29 septembre, avant le rendez-vous amical contre les Comores, le 4 octobre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une défense profondément renouvelée

C'est sans doute dans le secteur défensif que les choix de Vieira attirent le plus l'attention. Autour de Kalidou Koulibaly, toujours présent et désormais joueur d'Al-Hilal, le sélectionneur a retenu plusieurs profils aux trajectoires différentes.

La principale nouveauté est Malang Sarr. Le défenseur de 27 ans, qui a quitté le RC Lens cet été, s'est engagé avec Neom SC, en Saudi Pro League. Son arrivée dans la Tanière constitue une nouveauté puisqu'il n'avait pas été retenu par Pape Thiaw pour la Coupe du monde. International Espoirs français par le passé, Sarr peut évoluer dans l'axe comme sur le côté gauche et offre donc une solution supplémentaire à Vieira.

Autre nouveauté, Arouna Sanganté. L'ancien capitaine du Havre a rejoint le Séville FC cet été. Défenseur central de 24 ans, capable également d'évoluer à droite, il n'avait encore jamais honoré de sélection avec les Lions malgré des convocations antérieures. Son profil athlétique et sa connaissance de la Ligue 1 ont manifestement retenu l'attention du nouveau sélectionneur.

Sadibou Sané, lui, représente l'une des sélections tournées vers l'avenir. Le défenseur de 22 ans a quitté le FC Metz pour l'AS Monaco, où il s'est engagé jusqu'en 2031. Après 71 matches disputés avec Metz, il poursuit désormais sa progression sur le Rocher et intègre pour la première fois le groupe des A.

Lamine Sy effectue également son retour. Le latéral droit de l'AJ Auxerre, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2030, s'est rapidement imposé dans le club bourguignon depuis son arrivée. Son retour constitue une nouvelle option sur les côtés de la défense.

La liste comporte également Nobel Mendy, désormais à Hull City, Moussa Niakhaté de l'Olympique Lyonnais, Mamadou Sarr de Chelsea et El Hadji Malick Diouf, transféré cet été à Brentford.

Une absence attire toutefois l'attention : celle d'Ismail Jakobs. Le latéral gauche, régulièrement utilisé avec les Lions ces dernières années, ne figure pas dans cette première sélection de Vieira. Avec El Hadji Malick Diouf et les autres solutions disponibles, le nouveau sélectionneur semble vouloir redistribuer les cartes sur le côté gauche.

Dans les buts, une nouvelle hiérarchie à construire

La retraite internationale d'Édouard Mendy ouvre naturellement une nouvelle période dans les buts. Vieira a conservé Mory Diaw, désormais à Al-Shabab, et Yéhvann Diouf, qui évolue à l'OGC Nice.

Deux nouveaux visages complètent le secteur : Ngagne Demba Thiam, gardien de Monza, et Mamour Ndiaye, arrivé cet été à l'AS Saint-Étienne.

Cette configuration pourrait donc ouvrir une nouvelle concurrence pour le poste de numéro un. Avec la disparition d'Édouard Mendy du paysage international, Vieira dispose désormais de plusieurs profils qu'il pourra évaluer au cours de cette première séquence.

Gana Gueye toujours là, Pape Matar Sarr appelé

Au milieu, Patrick Vieira n'a pas bouleversé les équilibres. Idrissa Gana Gueye, 36 ans, reste dans le groupe. Le champion d'Afrique a quitté Everton cet été pour rejoindre Al-Diriyah, en Arabie saoudite.

Pape Alassane Gueye, de Villarreal, conserve également sa place. Il sera accompagné de Rassoul Ndiaye, qui retrouve la sélection après une période d'absence et poursuit son aventure au Havre AC.

Lamine Camara, toujours à l'AS Monaco, figure logiquement dans le groupe. Bara Sapoko Ndiaye est également présent. Le jeune milieu de 18 ans a définitivement rejoint le Bayern Munich cet été après son prêt et a signé jusqu'en 2031. Il avait déjà découvert la sélection et participé à la Coupe du monde.

La petite surprise du secteur pourrait être Pape Matar Sarr. Le milieu sénégalais, longtemps associé à Tottenham, évolue désormais à la Juventus, qu'il a rejointe en prêt pour la saison 2026-2027. Sa présence confirme que Vieira compte toujours sur son expérience et son volume de jeu dans l'entrejeu.

Une attaque largement conservée

C'est finalement le secteur offensif qui apparaît le plus stable. Vieira a reconduit plusieurs éléments majeurs de la Tanière.

Iliman Ndiaye, désormais à Manchester City, Ismaïla Sarr, toujours à Crystal Palace, et Nicolas Jackson, qui évolue au Bayern Munich, sont présents.

Assane Diao, qui évolue à Como, conserve également la confiance du sélectionneur. Le jeune attaquant connaît un début de saison intéressant en Italie et a déjà trouvé le chemin des filets à plusieurs reprises.

Abdallah Sima, désormais à Lens, fait partie du groupe, tout comme Boulaye Dia, prêté par la Lazio à Rennes cet été. Le Rennais Issa Soumaré figure également dans la liste.

Le secteur offensif accueille aussi Pape Moussa Fall, qui évolue avec le FC Metz et réalise un début de saison particulièrement prolifique en Ligue 2. Mamadou Diakhon, du Club Bruges, complète le groupe offensif.

Enfin, Ibrahim Mbaye, l'un des jeunes talents de la sélection, poursuit son ascension. L'attaquant de 18 ans a quitté le Paris Saint-Germain pour Aston Villa au début du mois de septembre. Son maintien dans le groupe confirme la volonté de Vieira de conserver une place aux jeunes éléments déjà intégrés à la Tanière.

Sadio Mané, seul grand absent parmi les cadres

En dehors de la retraite internationale d'Édouard Mendy, la principale absence de cette première liste reste celle de Sadio Mané.

Le capitaine historique des Lions ne figure donc pas dans le premier groupe constitué par Patrick Vieira. Le nouveau sélectionneur explique que Sadio Mané a un pépin physique, c'est pourquoi il n'est pas présent sur la liste.

Pour le reste, le patron des Lions a globalement conservé les principaux cadres de la sélection, tout en introduisant plusieurs nouveaux profils et en relançant certains joueurs.

Cette première liste donne ainsi quelques indications sur les premières orientations de Vieira : maintenir une ossature expérimentée, renforcer la concurrence à certains postes et donner leur chance à des joueurs dont les trajectoires en club peuvent offrir de nouvelles solutions.

Les trois prochains matches permettront désormais de mesurer les premiers effets de cette redistribution des cartes, notamment dans les buts, en défense et sur les côtés.