Sénégal: Équipe nationale de foot - Première liste de Vieira, les nouveaux visages qui pourraient émerger

À quelques heures de la première liste de Patrick Vieira, les regards se tournent vers les nouveaux visages susceptibles d'intégrer la Tanière. Dans un groupe appelé à évoluer progressivement, plusieurs joueurs, déjà performants en club ou de retour au premier plan, peuvent prétendre à une place.

Ce vendredi, à 10h30, le tout nouveau sélectionneur des Lions, Patrick Vieira, se présentera devant la presse. Au menu : la publication de sa première liste pour les éliminatoires de la CAN 2027, avec les rencontres contre le Mozambique et l'Éthiopie, ainsi que le match amical face aux Comores. L'ancien capitaine des Bleus donnera ainsi les premiers contours de son projet avec les Lions. L'enjeu ne sera pas uniquement de savoir quels cadres seront reconduits. Cette première liste sera surtout scrutée pour les éventuelles nouveautés. Car derrière une génération qui a longtemps porté les Lions, plusieurs joueurs, notamment des jeunes, commencent à pousser aux portes de la Tanière.

Lamine Sy, une première convocation en vue ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lamine Sy pourrait être l'un des nouveaux visages de l'ère Vieira. Le latéral droit de l'AJ Auxerre s'est progressivement installé en Ligue 1 et son profil peut offrir une solution supplémentaire dans un secteur où les options sont actuellement réduites. Krépin Diatta est sans club, Antoine Mendy est éloigné des terrains après sa rupture des ligaments croisés, tandis qu'Ilay Camara est également blessé depuis le début de la saison.

Dans ce contexte, le profil de Sy prend davantage de relief. Son nom circule d'ailleurs avec insistance à la veille de l'annonce. Plusieurs informations de presse avancent même une convocation du joueur de 24 ans pour ce premier rassemblement.

Sadibou Sané, le nouveau roc de la défense ?

En défense, Sadibou Sané pourrait également connaître sa première convocation. Formé à Génération Foot, passé par le FC Metz et désormais joueur de l'AS Monaco, le défenseur central de 22 ans poursuit sa progression au plus haut niveau. Son arrivée dans la Principauté constitue une nouvelle étape dans un parcours ascendant. Son profil, notamment sa puissance et son potentiel dans les duels, peut accompagner le renouvellement progressif de la défense sénégalaise. Son nom fait lui aussi partie des joueurs annoncés autour de cette première liste de Vieira.

À ses côtés, Malang Sarr constitue un cas différent. À 27 ans, il n'appartient pas à la très jeune génération, mais son éventuelle arrivée répondrait également à la volonté de renouveler progressivement le groupe. L'ancien défenseur de Lens, aujourd'hui à Neom, est annoncé parmi les joueurs susceptibles de découvrir la sélection sénégalaise.

Mamadou Diakhon, le retour pour s'installer ?

Mamadou Diakhon pourrait, lui, retrouver la Tanière. Déjà appelé en mars dernier, l'attaquant du Club Brugge appartient à cette génération offensive appelée à prendre davantage de place. À 20 ans, son profil d'ailier rapide et percutant offre une alternative dans un secteur où les responsabilités pourraient progressivement être redistribuées. Son retour serait moins une découverte qu'une nouvelle occasion de montrer qu'il peut s'inscrire dans la durée avec les Lions. Son nom circule également autour de cette première liste.

Rassoul Ndiaye, le retour d'un capitaine

Autre profil à surveiller : Rassoul Ndiaye. Déjà international, le milieu du Havre AC pourrait retrouver la sélection après une période d'absence. Son statut en club a toutefois évolué. Désormais capitaine du HAC, le joueur de 24 ans arrive avec une responsabilité supplémentaire et une expérience accrue du haut niveau. Son retour aurait donc une signification particulière. Il ne s'agirait plus simplement de rappeler un ancien international, mais de réintégrer un joueur qui a pris une nouvelle dimension dans son club. Plusieurs sources annoncent effectivement son retour dans le groupe de Vieira.

Pape Demba Diop, une place à gagner au milieu

Pape Demba Diop pourrait également entrer dans la réflexion du nouveau sélectionneur. Le milieu de terrain de 23 ans réalise un début de saison intéressant avec Strasbourg, où il a progressivement gagné sa place dans le onze. Après une saison 2025-2026 partagée entre Toulouse et Nuremberg, Pape D. Diop a retrouvé Strasbourg avec un statut différent. En Ligue 1, il compte déjà quatre apparitions, dont trois titularisations.

Après une entrée en jeu de 22 minutes contre Marseille lors de la première journée, il a disputé l'intégralité des trois rencontres suivantes face à Lens, Troyes et Monaco. Il n'a certes pas encore été décisif au niveau statistique cette saison, avec zéro but et zéro passe décisive, mais ces performances dans l'entrejeu des Strasbourgeois attirent les regards.

Ceux qui pourraient encore attendre

La première liste pourrait aussi réserver quelques surprises. Certains joueurs n'apparaissent pas forcément comme des candidats immédiats, mais leur évolution mérite d'être suivie. Amara Diouf en fait partie. À seulement 18 ans, l'ancien pensionnaire de Génération Foot a rejoint Fenerbahçe cet été pour cinq ans. L'attaquant, déjà international sénégalais à 15 ans, n'a toutefois pas encore disputé la moindre minute avec le club turc et est actuellement touché par une blessure musculaire. Il fait partie de ces jeunes joueurs qui incarnent l'avenir des Lions.

Autre nom à suivre, Massiré Sylla. Le défenseur central de l'Union Saint-Gilloise, âgé de 21 ans et mesurant 1,96 m, s'est installé dans le onze belge. Il compte cinq apparitions et 450 minutes en championnat cette saison, avec cinq titularisations.

Il a également disputé des rencontres européennes. Il enchaîne les bonnes prestations avec le club belge. Arouna Sanganté est également un profil qui peut entrer dans cette réflexion. Le défenseur de 24 ans a quitté Le Havre pour rejoindre le Séville FC cet été. Capitaine du HAC depuis ses 20 ans, il a déjà débuté trois rencontres de Liga cette saison, pour 214 minutes.

Il possède donc une expérience du haut niveau et un nouveau contexte espagnol à faire valoir. À ces noms peuvent s'ajouter Assane Sow, au FC Bâle, et d'autres jeunes Sénégalais dont la progression en club pourrait les rapprocher progressivement de la sélection. La question est désormais de savoir si Vieira choisira de les intégrer immédiatement ou de poursuivre leur observation avant de leur ouvrir les portes de la Tanière.

Les futurs cadres sont déjà là

Si plusieurs nouveaux joueurs peuvent arriver, une autre génération se trouve déjà dans une position différente. Elle n'est plus seulement appelée à prendre la relève : elle peut progressivement devenir le nouveau socle des Lions. Ismaïla Sarr, Pape Gueye et Moussa Niakhaté appartiennent à cette catégorie. Leur expérience internationale, leur âge et leur vécu au plus haut niveau peuvent leur permettre d'assumer davantage de responsabilités dans le prochain cycle.

Pape Gueye, notamment, reste un joueur important dans l'entrejeu du Sénégal et de Villarreal. En défense, Moussa Niakhaté reste également un élément expérimenté avec beaucoup de caractère. Cette génération intermédiaire pourrait donc servir de pont entre les anciens cadres et les nouveaux arrivants.

Enfin, Ismaïla Sarr peut légitimement postuler pour la succession de Kalidou Koulibaly au capitanat. Le changement de génération ne signifie pas pour autant que tous les anciens ont déjà quitté la scène. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye restent, pour l'instant, des figures de cette génération qui a marqué l'histoire récente du football sénégalais.

Le seul à avoir officiellement annoncé sa retraite internationale est Édouard Mendy. Pour les trois autres, le silence demeure. Ils n'ont pas, à ce stade, annoncé leur retrait de la sélection. Leur avenir avec les Lions reste donc ouvert.

Mais une chose est déjà certaine : derrière eux, la concurrence s'organise. La jeunesse met la pression et veut se faire une place dans cette sélection. La liste de Patrick Vieira permettra peut-être d'en découvrir quelques-uns. Elle permettra surtout de mesurer jusqu'où le nouveau sélectionneur souhaite accélérer cette transition. Car les anciens sont encore là.

Certains jeunes sont déjà installés. Et une nouvelle vague, elle, attend son heure.