Maroc: Aucune escalade ne changera l'agenda de nos priorités

Reçu dans les studios de Hespress pour une nouvelle étape de sa tournée médiatique de campagne, le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires est revenu sur l'actualité diplomatique du moment, sur le bilan du gouvernement sortant, et sur la place que son parti entend occuper après le 23 septembre.

Sebta, une affaire d'État, pas de tribune électorale

Interrogé sur le vote du Parlement européen appelant au retour des migrants ayant franchi les clôtures de Sebta, et sur l'absence du dossier dans les discours de campagne, Driss Lachguar assume ce silence comme un choix : « Que l'événement soit présent, c'est une chose. Que le dossier de Sebta et Melilla s'invite dans les programmes électoraux, c'en est une autre. Nous n'avons pas voulu en faire porter la responsabilité au gouvernement marocain, au risque de donner des arguments à l'extrême droite européenne et à tous ceux qui sont hostiles aux migrants. » Il salue, en creux, la gestion de la séquence par Rabat sous la conduite de S.M le Roi, et par le gouvernement socialiste espagnol, qui a résisté, dit-il, aux pressions de la droite et de l'extrême droite voulant l'entraîner vers une dégradation des relations avec le Maroc. Sa conclusion est sans appel : « Aucune escalade ne changera l'agenda de nos priorités. Nous avons cette année un rendez-vous avec le Conseil de sécurité, en octobre, et c'est notre cause nationale qui doit rester la priorité. »

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Sur l'annonce, non confirmée officiellement, d'une possible élévation du niveau de représentation diplomatique avec Israël, il refuse de se prononcer avant que le gouvernement ne s'exprime : « Sur des questions de souveraineté de cette nature, je ne peux pas laisser une source étrangère m'informer, ni vous donner une appréciation avant d'avoir entendu notre propre gouvernement. » Interrogé plus frontalement sur l'hypothèse d'une normalisation des rapports avec Israël en cas de retour de l'USFP au gouvernement, dans un contexte où l'assassinat du leader historique Mehdi Ben Barka a longtemps été associé à une implication du Mossad, il refuse tout net la posture de ligne rouge qu'on tente de lui prêter : « Des dossiers de cette importance ne se traitent pas de cette manière. Ce sont des questions d'État, qui engagent l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Ni S.M le Roi, ni l'État, ni le peuple n'ont jamais eu à rougir de leur gestion de la cause palestinienne. » Il revendique à ce titre les messages de soutien reçus, ces derniers jours, de partis socialistes arabes et du mouvement Fatah, avant de préciser, avec une certaine fermeté : « Nous ne serons pas le Hamas, et le peuple marocain ne sera pas le Hezbollah, même si des voix isolées peuvent l'appeler à l'être. Nous restons attachés à la cause palestinienne autant qu'à nos propres causes stratégiques et nationales. »

Des listes assainies, pas une élection à huis clos

Sur le déroulement de la campagne et la supervision du ministère de l'Intérieur, il tranche un débat qu'il juge dépassé : « Cette question, nous l'avons réglée depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons remettre en cause le processus institutionnel. » Il revendique la paternité historique de plusieurs avancées du système électoral, du bulletin unique au vote électronique, avant de défendre le retrait de près de deux millions d'électeurs des listes : « Ce n'est pas une faute de l'administration, comme certains le présentent avec emphase. C'était un travail révolutionnaire pour éliminer les transferts artificiels d'électeurs qui faussaient le scrutin. Aucun parti au Maroc ne mobilise deux millions de voix. »

Interrogé sur le décès, en 2021, d'un ancien candidat ittihadi passé ensuite au PAM, et sur les propos qu'il avait alors tenus évoquant intimidation et tentation, Driss Lachguar refuse toute réinterprétation de ses mots : « Je n'ai jamais parlé que de ce qu'il m'avait lui-même confié. Changer d'allégeance politique est un droit, à condition qu'il repose sur une conviction assumée, un désaccord idéologique ou conjoncturel affiché au grand jour, pas sur une bascule opérée juste avant ou juste après l'annonce des résultats, sans couleur ni saveur. » Il élargit le propos à la polémique récente autour du ralliement de Fouzi Lekjaa au PAM, qu'il refuse de commenter sur le fond du droit : « Changer de cadre est un droit constitutionnel, je ne le lui conteste pas. » Mais il regrette la précipitation de certaines réactions avant même l'officialisation du transfert, tout en revendiquant sa constance : « J'avais dit, mot pour mot, qu'une telle polarisation artificielle ne servait à rien, sinon à priver le peuple marocain d'alternatives. »

Une bipolarité déjà vue, déjà artificielle

Sur la lecture d'une campagne organisée autour d'un duel entre le RNI et le PAM, il refuse d'endosser le costume du grand rival naturel qu'on voudrait lui tailler : « Si cette polarité était réelle et objective, représentant la force véritable de chaque camp dans le champ social et politique, la chose serait normale. Nous l'avons appelée polarité artificielle dès 2011, puis à nouveau en 2016, et le fait que le ministre de l'Intérieur de l'époque se soit trompé en annonçant le vainqueur du scrutin en dit long sur son caractère fabriqué. » Sur d'éventuelles lignes rouges pour une future coalition, sa position sur le PJD reste sans ambiguïté, tant qu'un homme reste à sa tête : « Il m'est aujourd'hui impossible d'accompagner, ne serait-ce qu'un mètre de chemin, quelqu'un d'instable, qui tient un jour un propos et son contraire le lendemain, et dont le langage confine parfois à ce qui pourrait relever des poursuites du parquet. » Il tient toutefois à distinguer l'homme du parti : « Je garde beaucoup de considération pour les compétences que compte le PJD, avec lesquelles j'ai eu, en tant que chef du groupe parlementaire ittihadi, un rapport de dialogue et de confrontation respectueux. »

Quatre règles plutôt que des chiffres en l'air

Sur le fond du programme, il détaille les quatre principes qui, selon lui, doivent guider l'action publique : d'abord, que l'argent public aille prioritairement là où le besoin est le plus grand, via un « coefficient d'équité territoriale » et un seuil plancher de 60 % des nouveaux investissements orientés vers les régions fragiles ; ensuite, qu'aucun avantage public ne soit accordé sans contrepartie vérifiée en matière d'emploi, sous contrôle juridique et non simplement administratif ; enfin, que l'État cesse d'être le premier à violer la loi qu'il édicte, citant l'exemple de jeunes payés la moitié du salaire minimum au nom de dispositifs de soutien à l'emploi. Sur la lutte contre la corruption, il revendique une antériorité qu'il juge systématiquement effacée du débat public : « Nous sommes le seul parti à avoir déposé, depuis trois législatures, une proposition de loi sur l'enrichissement illicite, et une autre créant une instance des affaires de l'État chargée de contrôler juridiquement les marchés publics. » Il rappelle, non sans amertume, que ce même texte a été combattu en commission par le groupe PJD, avant qu'un ministre issu de ce parti n'en revendique la paternité lors d'une conférence internationale à Beyrouth.

Le vote, un droit qu'on ne laisse pas filer

Il conclut sur un appel qu'il adresse directement aux électeurs, au-delà des polémiques de campagne : « Renoncer à voter, c'est renoncer à participer au pouvoir de décision. C'est le seul moyen, pour un citoyen, de peser une fois tous les cinq ans sur la composition d'un Parlement réel. » Il invite à ne pas se laisser décourager par la tonalité des premières semaines de campagne, et à se mobiliser massivement le 23 septembre, au nom d'une cause nationale et d'un modèle de développement qu'il juge, à l'aune du dernier discours du Trône, sans équivalent dans la région.