Maroc: L'USFP fait le choix de la proximité et de l'action citoyenne

La participation électorale massive est l'unique voie pour peser véritablement sur les décisions de demain. C'est la conviction profonde portée par Abdelkarim Benatik, tête de liste de l'USFP dans la circonscription de Rabat-Océan.

Pour convaincre et mobiliser, l'USFP déploie une véritable « campagne de proximité ». Loin des discours distants, les candidat(e)s vont à la rencontre directe des citoyens, à travers des échanges de quartier et des rencontres au sein même des foyers. Une démarche qui souligne l'importance d'un dialogue continu pour cerner les attentes réelles de la population.

L'ambition de l'USFP est claire : porter la voix des habitants de la capitale au coeur du Parlement avec une force de représentation inégalée. Comme le rappelle Abdelkarim Benatik, les citoyens de Rabat connaissent l'USFP, un parti mis à l'épreuve du terrain depuis des années et qui a toujours su répondre présent.

Le vote n'est pas un simple acte éphémère ; c'est le pouvoir de choisir qui vous représentera et défendra vos intérêts dans la gestion de la chose publique, aujourd'hui au Parlement, et demain au niveau local. Le 23 septembre, participez à la prise de décision. Votez la Rose ! 🌹