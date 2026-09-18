Maroc: Les recettes fiscales ne suffisent pas à contenir le déficit

Le déficit budgétaire s'est creusé à fin août 2026. Selon les chiffres publiés par la Trésorerie générale du Royaume (TGR), établis à partir des recettes encaissées et des dépenses émises, il a atteint 56,9 MMDH, contre un déficit budgétaire de 54,1 MMDH un an auparavant.

Ce déficit tient compte d'un solde positif de 16,8 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un solde négatif de 1,4 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA à fin aout 2025, précise l'institution publique.

Dans le détail, « les recettes ordinaires se sont établies à 286,6 MMDH contre 271,7 MMDH à fin août 2025, en hausse de 5,5% ou +14,9 MMDH », a-t-elle indiqué dans son Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP). Cette progression s'explique par l'augmentation des impôts directs de 12,7%, des droits de douane de 8,8%, des impôts indirects de 8% et des droits d'enregistrement et de timbre de 12,6%, conjuguée à la baisse des recettes non fiscales de 27,4%.

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D'après la TGR, les recettes fiscales ont augmenté de 10,6% (+24,9 MMDH) au cours de cette période, passant de 235,2 MMDH à fin août 2025 à 260,1 MMDH à fin août 2026, sous l'effet de la hausse des recettes de la fiscalité douanière de 7% et de la fiscalité domestique de 12,3%.

La baisse des recettes non fiscales atténue la progression des recettes globales

A l'inverse, les recettes non fiscales ont affiché une baisse de 27,4% (-9,96 MMDH) pour n'atteindre que 26,45 MMDH contre 36,41 MMDH un an auparavant.

« Cette baisse s'explique notamment par la diminution des versements des comptes spéciaux du Trésor au budget général (10,69 MMDH contre 16,88 MMDH), des recettes en atténuation des dépenses de la dette (226 MDH contre 3,16 MMDH), des fonds de concours (1,02 MMDH contre 2,23 MMDH) et des recettes de monopoles (11,67 MMDH contre 11,79 MMDH) », a indiqué la TGR.

Calculées sur la base des recettes ordinaires brutes diminuées des montants des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux correspondants, les recettes ordinaires nettes ont augmenté de 5,2% à fin août 2026, pour atteindre 273,5 MMDH contre 260 MMDH un an auparavant.

En hausse de 10,4% par rapport à leur niveau à fin août 2025, les dépenses émises au titre du budget général se sont établies à 397,5 MMDH à fin août 2026 ; suite à l'augmentation de 13,2% des dépenses de fonctionnement, de 8,2% des dépenses d'investissement et de 3,8% des charges de la dette budgétisée.

La Trésorerie générale précise que la hausse des charges de la dette budgétisée est due à l'augmentation de 4,1% (+1,5 MMDH) des remboursements du principal ou amortissements (37,3 MMDH contre 35,8 MMDH) et de 3,4% ou +1,2 MMDH des intérêts de la dette (35 MMDH contre 33,8 MMDH).

Selon l'institution, « l'accroissement des remboursements du principal provient de la hausse des amortissements de la dette extérieure de 7,3 MMDH, conjuguée à la baisse des amortissements de la dette intérieure de 5,8 MMDH ».

Au cours de la même période, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, se sont élevés à 609,1 MMDH. D'après la TGR, ils ont représenté un taux global d'engagement de 61% contre 59% à fin août 2025 et un taux d'émission sur engagements de 87% contre 86% un an auparavant.

La TGR note par ailleurs que les recettes des CST ont atteint 147,8 MMDH et précise que cela « englobe les versements effectués à partir du chapitre des charges communes - Investissement -pour 26 MMDH contre 20,5 MMDH à fin août 2025 ».

Les dépenses émises, qui intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 5 MMDH, ont pour leur part atteint 131,9 MMDH, a fait savoir la Trésorerie générale précisant que le solde de l'ensemble des comptes spéciaux du Trésor s'est élevé à 15,9 MMDH.

Quant aux recettes des SEGMA, elles ont reculé de 2,6%. Elles ne sont établies à 2,01 MMDH contre 2,06 MMDH à fin août 2025, tandis que les dépenses ont augmenté de 13,5% après avoir atteint 1,12 MMDH à fin août 2026 contre 991 MDH à fin août 2025.