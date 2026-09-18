Burkina Faso: Commune de Nagréongo - Des soins gratuits pour plus de 1 000 personnes

L'association Malgr Naaba Sanem du Burkina (AMNSB) a organisé, mardi 15 septembre 2026, à Nagréongo Koudgo, dans la région de Oubri, une campagne de consultations et de soins médicaux gratuits au profit de plus de 1 000 personnes.

Le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Nagréongo Koudgo dans la région de Oubri, a connu une affluence particulière, le mardi 15 septembre 2026.

Et pour cause, il a accueilli une campagne de consultation et de soins de santé, offerts gratuitement. L'initiative était de l'Association Malgr Naaba Sanem du Burkina (AMNSB), en partenariat avec la 17e mission médicale chinoise au Burkina Faso, avec l'appui des ministères de la Santé et des Affaires étrangères.

Les bénéficiaires, plus d'un millier, ont eu accès à des consultations médicales et spécialisées, à des soins chirurgicaux et à des médicaments, ainsi qu'à des activités de dépistage et de sensibilisation. Les consultations ont notamment concerné le diabète, le cancer du col de l'utérus, et d'autres problèmes de santé. La journée a également été marquée par des séances de sensibilisation sur l'hygiène et la prévention sanitaire, des dépistages de la glycémie et du VIH, ainsi que des soins traditionnels.

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Président de l'association et par ailleurs champion national en santé communautaire, El hadj Saïdou Bikienga, a salué l'engagement des « amis » chinois à rapprocher et offrir des soins de santé de qualité aux populations. Selon lui, cette initiative vise aussi à accompagner les efforts du gouvernement dans la prise en charge sanitaire des populations.

Il a invité les femmes à saisir cette opportunité pour se faire consulter et bénéficier d'une prise en charge optimale. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Herman Toé, a salué la participation massive des populations. Pour lui, cet acte est « la preuve d'une amitié sincère entre la Chine et le Burkina, d'une solidarité agissante et d'un partenariat tourné vers l'humain ».

De son côté, la mission médicale chinoise, représentée par le médecin, Tzu Hu Han, a réaffirmé l'importance de l'amitié et de la coopération entre les peuples burkinabè et chinois notamment dans le domaine de la santé.

Dans le cadre de cette journée de solidarité Burkina- Chine, du matériel médical, dont 10 lits et des médicaments, a également été remis au CSPS de Nagréongo Koudgo. Les autorités sanitaires ont salué l'initiative, estimant qu'elle traduit l'engagement de l'AMNSB en faveur du bien-être des populations.

Pour le directeur régional de la santé de Oubri, Dr Ambroise Ouédraogo, cette consultation va permettre d'améliorer la prise en charge des populations et de soulager les patients.