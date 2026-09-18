Burkina Faso: Lutte contre la cybercriminalité - Deux présumés auteurs de vol de téléphone suivi de soustraction frauduleuse de numéraires interpellés

La perte ou le vol d'un téléphone portable peut mettre en danger les comptes de paiement mobile associés si des mesures de sécurité appropriées ne sont pas prises. L'accès frauduleux à ces comptes peut notamment permettre à des individus malveillants de retirer les fonds qui y sont disponibles. C'est dans ce contexte que la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) a interpellé deux (02) présumés auteurs de faits de vol de téléphone portable suivi de soustraction frauduleuse de numéraire.

Alors qu'il circulait dans une ruelle du quartier de Nagrin, le nommé K.A. a aperçu un téléphone tombé à terre près de son propriétaire qui dormait sur une chaise, avant de s'en emparer.

Après s'être emparé du téléphone portable, le mis en cause a tenté d'accéder aux comptes mobiles money de sa victime en essayant d'en deviner les codes secrets. Pour ce faire, il a notamment exploité la date de naissance, à partir des informations d'identification accessibles via les services de vérification proposés par les opérateurs de téléphonie mobile.

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Ayant réussi à accéder au compte Mobile Money de sa victime, dont le solde s'élevait à soixante-quinze mille (75 000) francs CFA, K.A. a fait appel à son ami S.H., qui l'a accompagné pour effectuer le retrait des fonds et l'a aidé à trouver un acheteur pour le téléphone volé.

C'est ainsi que les deux individus se sont rendus dans une boutique de transfert d'argent, où ils ont retiré la somme disponible avant de se la partager. Le nommé K.A. a reçu quarante-cinq mille (45 000) francs CFA, tandis que le nommé S.H. a reçu trente mille (30 000) francs CFA. Ce dernier a ensuite vendu le téléphone à 25 000 francs CFA, somme qu'ils se sont également partagée.

Interpellés et auditionnés par la Division des Enquêtes de la BCLCC, les mis en cause ont reconnu les faits. Ils ont été déférés devant le Camarade Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga I afin de répondre des faits qui leur sont reprochés.

La BCLCC invite les populations à sécuriser leurs téléphones et comptes Mobile Money en évitant notamment d'utiliser leur date ou année de naissance comme code secret. En cas de perte ou de vol, elles sont invitées à contacter immédiatement leur opérateur pour sécuriser les comptes associés.

Tout cas suspect peut être signalé à la BCLCC, à son siège sis à Koulouba, par téléphone au 25 39 58 42, par courriel à cybercrime@securite.gov.bf ou via la plateforme Alerte-BCLCC.