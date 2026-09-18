Burkina Faso: Affaire Lionel Bilgo - Le tribunal se dessaisit du dossier et le renvoie devant le pôle ECOFI

La chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso a décidé, ce vendredi 18 septembre 2026, de se dessaisir du dossier impliquant les responsables de la Société immobilière Traoré et Frères (SITRAF) et de le renvoyer devant le pôle économique et financier (ECOFI).

Le dossier concerne notamment l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Wendkouni Joël Lionel Bilgo, gérant de SITRAF, et Vincent de Paul Kaboré, directeur exécutif de la société. La chambre correctionnelle a estimé ne pas être compétente pour examiner l'affaire, notamment en raison de l'ajout de faits de blanchiment de capitaux aux poursuites.

À l'ouverture de l'audience, le procureur du Faso près le TGI de Bobo-Dioulasso a demandé au tribunal de se dessaisir du dossier au profit du pôle ECOFI, au nom d'une « bonne administration de la justice ». Selon le parquet, cette juridiction est compétente pour connaître du dossier en raison des nouvelles poursuites engagées contre les deux prévenus, notamment pour des faits de blanchiment de capitaux.

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Les conseils des prévenus se sont opposés à cette demande. Pour eux, aucun fondement juridique ne justifierait le dessaisissement du tribunal. « Il n'y a aucun motif pour que le tribunal se dessaisisse du dossier », a déclaré l'un des avocats. Selon la défense, la demande du parquet pourrait avoir pour conséquence de maintenir leurs clients en détention. « C'est un abus de la liberté de nos clients », ont-ils notamment soutenu.

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort le tribunal a ordonné le dessaisissement de la chambre correctionnelle au profit du pôle ECOFI. Il ordonne le maintien des prévenus en détention. Ils ont dix jours pour faire appel s'ils ne sont pas satisfait de la décision. En rappel, ils ont été déférés à la Maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso (MACB) le 28 août 2026.