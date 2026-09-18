Burkina Faso: L'Ambassadrice du Canada au ministre NACANABO - « Félicitations pour le travail accornpli au service de la stabilité éconornique »

Le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO, a reçu en audience, le 17 septembre 2026, l'Ambassadrice du Canada au Burkina Faso, en fin de mission, Tina GUTHRIE.

Cette visite de courtoisie et d'au revoir a été l'occasion pour la diplomate canadienne d'exprimer sa gratitude au ministre et à l'ensemble de ses collaborateurs pour la qualité des relations de travail entretenues durant son séjour au Burkina Faso. Elle a salué la disponibilité des autorités burkinabè ainsi que la franchise des échanges qui ont permis de renforcer la coopération entre les deux parties.

L'Ambassadrice a également félicité le ministre de l'Économie et des Finances pour les efforts déployés dans un contexte national et international marqué par de nombreux défis. Elle a particulièrement relevé les performances enregistrées par le Burkina Faso en matière de gestion économique et financière, qui ont contribué à préserver les équilibres macroéconomiques et à maintenir une dynamique de croissance malgré les défis sécuritaires et humanitaires.

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Le ministre NACANABO a remercié son hôte pour son engagement en faveur du renforcement des relations entre le Canada et le Burkina Faso. Il lui a surtout souhaité une paisible retraite et a réaffirmé la volonté du Burkina Faso de consolider les liens d'amitié et de coopération avec le Canada, dans le strict respect de la souveraineté de chaque partie.