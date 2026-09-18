Angola: Le pays et Oman signent 13 instruments pour renforcer la coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et le Sultanat d'Oman ont signé, ce vendredi à Luanda, 13 instruments juridiques visant à renforcer les relations bilatérales dans les domaines de la politique, de l'énergie, de l'agriculture, du commerce, des transports, de la fiscalité et des investissements.

La signature a eu lieu dans le cadre de la visite d'État de 48 heures du Sultan d'Oman, Haitham bin Tarik Al Said, à l'invitation du Président de la République, João Lourenço ; elle témoigne de la volonté des deux pays d'élargir leurs relations économiques et commerciales.

Parmi ces instruments figurent l'accord sur l'exemption mutuelle de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, spéciaux et de service, ainsi que l'accord de coopération technique accompagné de son programme d'exécution.

Des protocoles d'accord ont également été signés concernant les consultations politiques, les études et la formation diplomatiques, la promotion des investissements et le transport aérien.

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Dans le domaine économique et fiscal, les deux pays ont paraphé l'accord visant à éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales, afin de créer un cadre plus favorable au développement des relations commerciales et d'investissement.

L'agriculture et l'élevage ont également été inscrits à l'ordre du jour via un mémorandum d'entente, tandis que la coopération entre entreprises a été renforcée par un accord conclu entre la Chambre de commerce et d'industrie d'Oman et la Chambre de commerce et d'industrie de l'Angola.

Dans le secteur de l'énergie, un mémorandum d'entente a été signé en vue d'un éventuel partenariat couvrant les segments amont, intermédiaire et aval, ainsi qu'un autre instrument portant sur les services et technologies destinés aux champs pétrolifères.

Cet ensemble d'accords est complété par un accord de principe entre la société angolaise Simportex et l'entreprise omanaise Syon Frontvis.

Ces documents ont été paraphés par des membres de l'exécutif angolais issus de différents départements ministériels et par de hauts responsables omanais faisant partie de la délégation du Sultan Haitham bin Tarik Al Said.

Élargissement des relations à de nouveaux domaines

L'Angola et Oman entretiennent des relations politico-diplomatiques depuis le 13 décembre 2005, marquées par un dialogue politique et la recherche de nouveaux domaines d'intérêt commun.

L'un des moments forts de ce rapprochement a eu lieu entre le 19 et le 21 décembre 2024, lors de la visite officielle du président João Lourenço au sultanat d'Oman, à l'invitation du sultan Haitham bin Tarik Al Said.

Au cours de la visite, les deux pays ont manifesté leur intérêt pour le renforcement des relations économiques, commerciales et d'investissement, en mettant l'accent sur des secteurs tels que l'exploitation minière, l'énergie, la technologie, le tourisme, l'agriculture, la sécurité alimentaire, les transports, la logistique et les infrastructures portuaires.

Dans le secteur minier, un accord a été conclu concernant l'acquisition de participations dans les opérations diamantifères de Catoca et de Luele.

Dans le domaine de l'énergie, un mémorandum a été paraphé concernant les opportunités de coopération entre le ministère angolais des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz et le groupe Masdar Energy.

Le volet financier a également été mis à l'honneur avec la signature, à Mascate, d'un mémorandum entre le ministère angolais des Finances et la Banque d'investissement d'Oman, visant à établir un cadre de coopération stratégique et à renforcer les liens économiques et financiers.

En janvier 2026, une réunion intersectorielle a permis d'évaluer les progrès des relations bilatérales, en particulier dans les domaines des mines, des transports, du commerce et de l'industrie.

En novembre 2025, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont également examiné les moyens de renforcer les relations politiques, économiques et d'investissement, en mettant l'accent sur les secteurs de l'énergie, des minéraux, du transport maritime et de la logistique.

L'agenda bilatéral couvre également l'agriculture, l'éducation et la formation diplomatique, ainsi que le renforcement de la coordination entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

La signature de ces 13 instruments élargit le cadre juridique des relations entre l'Angola et Oman et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de projets, d'échanges commerciaux et d'investissements entre les deux pays.