Angola: Le ministre considère l'adhésion à l'ONU comme un engagement envers le multilatéralisme

Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, a déclaré jeudi à Luanda que le 50e anniversaire de l'adhésion de l'Angola aux Nations Unies représente le renouvellement de l'engagement du pays envers le multilatéralisme.

Dans une interview exclusive accordée à l'ANGOP, le responsable affirme également que ce demi-siècle de présence de l'Angola au sein de l'organisation mondiale témoigne de son engagement en faveur de la coopération internationale et de la construction d'un monde de paix, de justice, de développement et de prospérité partagée.

Téte António souligne que l'admission du pays aux Nations Unies, le 1er décembre 1976, a constitué l'une des premières et des plus importantes victoires de la diplomatie angolaise après la proclamation de l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975.

« L'intégration de l'Angola en tant que membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies a signifié, avant tout, la reconnaissance et la consolidation de notre souveraineté et de notre personnalité juridique internationale », a-t-il affirmé, soulignant que cela confirmait la participation du pays, sur un pied d'égalité avec les autres États membres, aux grands débats sur l'avenir de l'humanité.

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Il décrit un parcours jalonné de réalisations importantes, au cours duquel l'Angola s'est affirmé comme un État attaché aux principes et aux objectifs consacrés par la Charte des Nations Unies, notamment la défense de la paix et de la sécurité internationales, le règlement pacifique des conflits, le respect de la souveraineté des États, la coopération entre les peuples et le développement durable.

L'Angola s'efforce de contribuer activement aux grandes causes internationales, en particulier à la paix et à la stabilité du continent africain ; en effet, son expérience historique -- incluant le rôle joué dans la lutte pour la libération de l'Afrique australe ainsi que le processus de réconciliation et de reconstruction nationale -- lui a conféré une voix propre et une responsabilité accrue dans la promotion du dialogue et du règlement pacifique des conflits, selon le ministre.

« C'est pourquoi célébrer les 50 ans de la présence de l'Angola aux Nations Unies revient à célébrer un parcours d'affirmation internationale, de maturation diplomatique et de participation croissante à l'élaboration de solutions face aux défis mondiaux », déclare-t-il.

Le diplomate souligne que, dans un contexte international marqué par de profondes transformations, des conflits, des inégalités et des défis pesant sur le multilatéralisme, l'Angola continuera de défendre des Nations Unies plus fortes, représentatives et inclusives, capables de répondre aux réalités du monde contemporain, y compris aux aspirations légitimes du continent africain.

Concernant les contours de ce processus, Téte António explique qu'il ne fut pas aisé en raison du contexte historique dans lequel il s'est déroulé : l'Angola venait tout juste d'accéder à l'indépendance, à une époque où le monde était marqué par la logique de la Guerre froide et par une forte polarisation entre les deux grands blocs internationaux (l'Ouest et l'Est).

Le ministre affirme que la situation interne et régionale de l'Angola était suivie avec une grande attention par les puissances de l'époque, ce qui a eu une incidence sur le processus de reconnaissance et d'affirmation internationale du jeune État.

« L'admission aux Nations Unies, qui aurait dû relever d'une simple procédure juridique et institutionnelle, est également devenue l'objet d'intenses discussions politiques et diplomatiques », note le responsable.

Il précise que la candidature de l'Angola a été examinée pour la première fois par le Conseil de sécurité en juin 1976 ; toutefois, il n'a pas été possible, à ce moment-là, de réunir les conditions nécessaires pour recommander le pays à l'Assemblée générale, en raison des divergences entre les principaux acteurs internationaux, influencées par la conjoncture géopolitique de la Guerre froide.

« Toutefois, la diplomatie angolaise, soutenue par de nombreux pays africains, par le Mouvement des non-alignés et par d'autres États amis, a continué à oeuvrer activement pour faire reconnaître le droit souverain de l'Angola à occuper sa place au sein de la communauté internationale », souligne-t-il.

Cet effort diplomatique, précis-t-il, finit par porter ses fruits : en novembre 1976, le Conseil de Sécurité a réexaminé la candidature angolaise et, par le biais de la Résolution 397, a recommandé à l'Assemblée générale l'admission de l'Angola aux Nations Unies, avec 13 voix pour, aucune voix contre et une abstention.

Ainsi, poursuit-il, le 1er décembre 1976, l'Assemblée générale a officialisé l'admission de l'Angola en tant que membre des Nations Unies, par la Résolution 31/44.

Pour le ministre, cette admission aux Unions des Nations est le fruit d'une conjonction de facteurs, tels que la légitimité de son indépendance, la détermination des autorités angolaises, le travail persévérant de sa diplomatie et l'importante solidarité de pays et de peuples ayant compris que l'Angola avait conquis, de plein droit, sa place parmi les nations.

Ce processus, affirme-t-il, illustre également une leçon importante de l'histoire de la politique étrangère du pays : même face à des circonstances internationales complexes et défavorables, le dialogue, la persévérance diplomatique et la solidarité internationale peuvent contribuer à la défense des intérêts légitimes des États.

« C'est précisément pour cette raison que, cinquante ans plus tard, ce parcours doit être rappelé non seulement comme un épisode de notre histoire diplomatique, mais aussi comme une démonstration de la capacité de l'Angola à affirmer sa souveraineté, à défendre ses intérêts et à bâtir des ponts de compréhension sur la scène internationale », déclare le dirigeant.

Le ministre considère que l'admission de l'Angola aux Nations Unies a apporté au pays des gains historiques, politiques, diplomatiques et juridiques d'une grande importance, le plus évident étant la reconnaissance internationale en tant qu'État souverain et indépendant, doté de la pleine personnalité juridique et jouissant de l'égalité des droits face aux autres membres de la communauté internationale.

Dès lors, souligne-t-il, l'Angola a commencé à participer directement aux principaux débats et processus décisionnels sur des questions d'intérêt mondial, cessant d'être un simple objet de discussions internationales pour s'affirmer comme un acteur actif de la politique mondiale, ce qui a permis de défendre directement les intérêts nationaux ainsi que les positions du continent africain.

Un autre acquis fondamental a été le renforcement de la légitimité internationale de l'Angola et de sa capacité à nouer des relations diplomatiques et de coopération avec des États et des organisations du monde entier ; par ailleurs, l'intégration au système de l'ONU a ouvert la voie à une participation plus large aux programmes de développement, d'assistance technique, de coopération humanitaire, de promotion des droits de l'homme, de santé, d'éducation et de lutte contre la pauvreté.

Cette admission a également permis à l'Angola de participer à divers organes et mécanismes des Nations Unies, contribuant ainsi à l'élaboration de normes et de politiques internationales dans des domaines tels que la paix et la sécurité, le développement durable, les changements climatiques, les droits de l'homme ainsi que la coopération économique et sociale.