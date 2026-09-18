Angola: L'Angola et Oman insufflent une nouvelle dynamique à leur coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et le Sultanat d'Oman entament, ce vendredi, une nouvelle étape de leurs relations bilatérales, un rapprochement qui se traduit déjà par des investissements et de nouveaux instruments juridiques.

La visite d'État du Sultan d'Oman, Haitham bin Tarik Al Said, en Angola, débutée jeudi, marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre Luanda et Mascate et devrait ouvrir la voie à de nouveaux accords entre les deux pays.

Le programme de la visite prévoit, pour ce vendredi, une cérémonie officielle d'accueil, une rencontre entre les deux chefs d'État et des entretiens entre les délégations respectives, suivis de la présentation et de l'échange d'accords.

Le programme comprend également des allocutions de João Lourenço et de Haitham bin Tarik, ainsi qu'un déjeuner officiel offert par le Président de la République d'Angola.

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Des contacts politiques aux investissements

Les relations entre l'Angola et Oman ont pris un nouvel élan en 2024 avec la signature, à Luanda, de trois accords dans les domaines de la finance, de l'agriculture et de l'industrie manufacturière.

Ces accords ont été considérés par les autorités angolaises comme s'inscrivant dans la stratégie de diplomatie économique et d'attraction des investissements étrangers vers l'économie nationale.

Quelques mois plus tard, la coopération s'est étendue à des secteurs stratégiques.

Lors de la visite d'État de João Lourenço à Oman en décembre 2024, les deux pays ont signé des accords relatifs à l'acquisition de participations dans les mines de diamants de Catoca et de Luele, ainsi que des protocoles d'accord dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et de la finance.

L'entrée de capitaux omanais dans le secteur diamantaire est ainsi devenue l'un des principaux volets de la nouvelle relation économique entre les deux pays.

Les diamants ouvrent la voie

Catoca et Luele jouent un rôle clé dans ce rapprochement.

La participation d'investisseurs omanais à ces deux projets miniers a ouvert un nouveau champ de coopération entre les deux pays et a permis d'identifier d'autres opportunités dans le secteur des ressources minérales.

Les autorités angolaises ont également évoqué la possibilité d'approfondir la coopération en matière de transformation des ressources minérales, au-delà de la simple exploitation.

Cette perspective s'inscrit dans la stratégie de l'Angola visant à accroître la valeur ajoutée de ses ressources naturelles et à attirer des partenaires capables d'apporter capitaux, technologies et expertise dans différents secteurs de l'économie.

Énergie et pétrole en perspective

L'énergie constitue un autre pilier de ce rapprochement : les deux pays ont signé un mémorandum d'entente visant à explorer des opportunités de coopération dans le secteur énergétique, tandis que les échanges entre entreprises des deux nations couvrent des domaines tels que le pétrole, le gaz, le raffinage, le stockage et la pétrochimie.

L'expérience d'Oman dans le secteur de l'énergie ouvre, dans ce domaine, des perspectives de coopération dépassant le simple commerce de matières premières pour englober l'investissement, le transfert de savoir-faire technique et le développement de projets.

Agriculture et industrie pour la diversification

L'agriculture et l'industrie manufacturière figurent également à l'agenda bilatéral.

Les accords signés en mai 2024 ont placé ces deux secteurs parmi les priorités du nouveau partenariat, alors qu'Angola cherche à accroître sa production nationale, à réduire sa dépendance aux importations et à créer davantage d'emplois grâce à la diversification économique.

Ce rapprochement avec Oman intervient donc à un moment où l'Angola cherche à transformer ses relations économiques extérieures en opportunités concrètes pour la production nationale.

Un financement pour rapprocher les entreprises

Le secteur financier constitue un autre élément clé de ce rapprochement.

L'Angola et Oman ont signé un mémorandum entre le ministère des Finances et la Banque d'investissement d'Oman, visant à établir un cadre de coopération stratégique et à renforcer les liens économiques et financiers entre les deux pays.

La mise en place de mécanismes financiers plus étroits pourrait favoriser l'émergence de nouvelles activités commerciales et accroître la participation des entreprises privées aux relations bilatérales.

Malgré les progrès réalisés, le commerce entre les deux pays dispose encore d'une marge de croissance, tout comme la présence d'entreprises omanaises dans les secteurs non extractifs de l'économie angolaise.

La distance géographique, les coûts logistiques et la nécessité de traduire les mémorandums et accords en projets concrets représentent autant de défis pour la consolidation du partenariat.

C'est précisément à ce niveau que la visite du Sultan Haitham bin Tarik revêt toute son importance.

Au-delà du renforcement des contacts politiques, la rencontre avec le Président João Lourenço ouvre la voie à une coopération économique élargie et à la mise en oeuvre concrète des instruments déjà signés.

.L'Angola recherche des capitaux et des technologies pour diversifier son économie.

Oman possède l'expérience et la capacité d'investissement nécessaires dans des secteurs stratégiques. Le rapprochement entre les deux pays passe donc par la transformation des intérêts communs en activités commerciales, en production et en nouvelles opportunités.

Avec la visite du sultan à Luanda, les relations entre l'Angola et Oman entament un nouveau chapitre, marqué par un programme qui dépasse largement le cadre diplomatique pour placer l'investissement et la diversification économique au coeur du partenariat.

Oman, officiellement le Sultanat d'Oman, est un pays arabe situé au sud-est de la péninsule arabique, dont la capitale est Mascate.

Il est bordé par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Yémen, et baigné par la mer d'Arabie ainsi que par le golfe d'Oman.

L'économie du pays repose sur le pétrole et le gaz, mais mise sur la diversification dans des secteurs tels que le tourisme, la pêche, l'industrie, l'exploitation minière, l'agriculture et la logistique.

Oman préserve également une forte identité culturelle, marquée par l'architecture traditionnelle et la production d'encens.