Angola: Le pays et le Nigeria publient un ouvrage sur 50 ans de leurs relations

Luanda — L'Angola et le Nigeria publieront l'année prochaine un ouvrage documentaire retraçant les 50 ans d'histoire des relations politico-diplomatiques et de coopération entre les deux pays, a annoncé mercredi l'ambassadeur d'Angola au Nigeria, José Bamóquina Zau.

Selon un communiqué de presse envoyé ce jeudi à l'agence ANGOP, le diplomate a fait cette annonce lors d'une conférence intitulée « Le panafricanisme dans les discours et les prophéties de Neto, catalyseur de la libération d'autres peuples », organisée à l'ambassade d'Angola à Abuja dans le cadre des célébrations du 17 septembre, Journée du fondateur de la nation angolaise, commémorée ce jour.

À cette occasion, José Bamóquina Zau a souligné l'existence d'une vaste documentation sur les relations entre le Président Agostinho Neto et le Nigeria ; ces archives doivent être organisées, systématisées et mises à la disposition de l'histoire et des générations futures.

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Parmi les faits marquants évoqués par le diplomate angolais figurent les premiers soutiens financiers -- d'un montant de 100 millions de dollars américains -- accordés par le Nigeria en 1975 pour le fonctionnement du premier gouvernement angolais, ainsi que l'octroi des vingt premières bourses d'études à de jeunes Angolais pour suivre un cursus dans des universités nigérianes.

Il a également souligné la relation privilégiée qu'entretenait Agostinho Neto avec les Présidents Murtala Ramat Muhammed et Olusegun Mathew Obasanjo ; selon l'ambassadeur, ces liens ont renforcé la détermination de l'Angola dans sa lutte pour mettre fin au colonialisme et à la ségrégation raciale en Afrique australe.

La conférence, consacrée à la figure d'Agostinho Neto, a rassemblé des diplomates ainsi que des membres de la communauté angolaise au Nigeria, et a été animée par le journaliste, auteur et directeur du Novo Jornal, Armindo Laureano.

Dans son intervention, Armindo Laureano a souligné l'importance de la dimension historique d'Agostinho Neto en tant qu'écrivain et homme politique.

« Le Nigeria littéraire a connu Agostinho Neto avant que le Nigeria politique ne le reconnaisse comme Président de l'Angola », a-t-il affirmé.

Le journaliste a estimé que les relations de Neto avec le Nigeria restaient insuffisamment étudiées dans les domaines de l'histoire politique, diplomatique et culturelle du XXe siècle.

Armindo Laureano a également soutenu que le poids continental du Nigeria et la détermination du Président Murtala Muhammed dans les processus de décolonisation avaient joué un rôle prépondérant pour modifier l'équilibre politique des décisions au sein de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), devenue l'Union africaine.

« Lagos, ancienne capitale du Nigeria, ne s'est pas contentée de reconnaître le gouvernement de Luanda dirigé par Agostinho Neto ; elle a aussi mobilisé sa diplomatie pour encourager d'autres États africains à faire de même », a-t-il conclu.

La conférence a également été marquée par une exposition sur la vie et l'oeuvre du Président Agostinho Neto et s'est achevée par une séquence culturelle, comprenant un récital de certains de ses poèmes les plus marquants sur la libération de l'Angola ainsi qu'une prestation musicale du chanteur Alberto Milando.

Cette occasion a également permis à l'ambassade d'Angola de distinguer plus de vingt employés recrutés localement qui s'étaient particulièrement illustrés dans l'exercice de leurs fonctions au cours de l'année.