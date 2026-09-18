Angola: Le Sultan d'Oman arrive en au pays pour une visite d'État

Luanda — Le Sultan d'Oman, Haitham bin Tarik Al Said, est arrivé ce jeudi à Luanda pour une visite d'État de 48 heures, à l'invitation du Président de la République, João Lourenço, dans le but de renforcer la coopération économique entre les deux pays.

Le Chef de l'État omanais a été accueilli par le ministre des Relations extérieures, Téte António, marquant ainsi le début d'une visite dont les temps forts auront lieu vendredi, avec les cérémonies officielles d'accueil et l'entretien avec le Président João Lourenço.

Par la suite, les délégations de l'Angola et d'Oman se réuniront avant les allocutions des deux Chefs d'État et la cérémonie d'échange et de présentation d'accords, qui se tiendra dans la Salle des traités.

Le programme prévoit également un déjeuner officiel offert par le Président João Lourenço au Sultan Haitham bin Tarik.

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Cette visite s'inscrit dans un contexte de rapprochement entre l'Angola et Oman, avec des perspectives d'élargissement de la coopération aux secteurs des mines, de l'énergie, de la technologie, du tourisme, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, des transports, de la logistique et des infrastructures portuaires.

Les relations politico-diplomatiques entre les deux pays ont été établies le 13 décembre 2005 et connaissent une évolution positive, marquée par des contacts réguliers de haut niveau et un renforcement de la coopération économique.

L'un des moments forts de ce rapprochement a eu lieu en décembre 2024, lorsque le Président João Lourenço a effectué une visite officielle au Sultanat d'Oman, du 19 au 21 décembre, à l'invitation du Sultan Haitham bin Tarik Al Said.

Au cours de la visite, les deux Chefs d'État ont passé en revue l'état des relations bilatérales et identifié de nouveaux domaines de coopération, en accordant une attention particulière aux secteurs économique, commercial et de l'investissement.

À cette occasion, des instruments de coopération ont été signés, notamment un accord relatif à l'acquisition d'une participation dans les opérations diamantifères de Catoca et de Luele, ainsi que des protocoles d'accord dans les domaines de l'énergie et des initiatives financières stratégiques.

La visite du Président João Lourenço a ouvert la voie à une participation accrue des investisseurs omanais à l'économie angolaise et a donné un nouvel élan au dialogue entre Luanda et Mascate.

La présence du Sultan d'Oman en Angola devrait permettre de donner suite aux accords conclus en 2024 et d'approfondir les opportunités de coopération dans des domaines jugés stratégiques pour les deux économies.

Le déplacement de Haitham bin Tarik Al Said constitue la première visite d'État du Sultan d'Oman en Angola et s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les deux pays pour dynamiser leurs relations bilatérales.