Tunisie: Santé - La Société tunisienne de gériatrie organise son 10ème congrès national à Sfax

18 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Société tunisienne de gériatrie annonce l'organisation de son dixième congrès national, programmé les 26 et 27 septembre 2026 dans la ville de Sfax. Placée cette année sous le thème central de « Anticiper la fragilité, le plus grand défi en médecine gériatrique », cette manifestation scientifique vise à structurer les réponses cliniques face au vieillissement démographique de la population.

Les organisateurs ont validé un programme d'études diversifié qui associe les analyses théoriques et les applications concrètes de terrain. Le calendrier des travaux prévoit l'animation de 12 conférences magistrales en sessions plénières et la tenue de 12 ateliers pratiques destinés aux professionnels de la santé, aux chercheurs et aux structures hospitalières du pays.

Dans nos archives Construction de quatre hôpitaux régionaux : démarrage des travaux le mois d'avril prochainLa partie organisatrice indique que les sessions d'évaluation se concentreront sur plusieurs axes pathologiques majeurs identifiés par le comité scientifique. Les panels d'experts traiteront ainsi de manière spécifique les affections cardiovasculaires, les maladies neurologiques chroniques, les troubles psychiatriques liés au vieillissement, la prise en charge des urgences médicales chez les seniors, ainsi que les protocoles d'oncologie gériatrique.

Le regroupement de ces spécialités au sein d'un même pôle universitaire tend à standardiser les pratiques de soins pour prémunir les populations vulnérables.

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