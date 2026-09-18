Sénégal: Patrick Vieira - 'Je ne suis pas là pour faire de la figuration'

18 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le nouvel sélectionneur des Lions du football, Patrick Vieira, a assuré vendredi de sa volonté de s'investir "à 300%" dans ses fonctions à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, soulignant n'avoir pas l'intention de faire de "la figuration".

"Je ne suis pas là pour faire de la figuration", a-t-il dit lors de sa présentation officielle en tant que nouveau sélectionneur des Lions, suivie de la publication de la première liste de joueurs qu'il a retenus pour les tout prochains matchs de l'équipe nationale.

Le technicien franco-sénégalais a publié, le jour même jour, une liste de 29 joueurs pour les prochaines échéances, un groupe dans lequel figurent les principaux cadres des Lions, à l'exception notable de Sadio Mané.

Edouard Mendy, lui, a récemment annoncé avoir mis fin à sa carrière internationale.

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Des cadres tels que Idrissa Gana Guèye et Kalidou Koulibaly figurent dans la liste communiquée par Patrick Vieira.

Patrick Vieira a aussi fait appel à plusieurs nouveaux joueurs, dont Malang Sarr, Sadibou Sané, Pape Moussa Fall, en plus de revenants comme Arona Sangante et Abdallah Sima.

"Je comprends l'attente des Sénégalais et des journalistes. Je suis persuadé qu'en faisant un très bon travail, on peut continuer à gagner", a déclaré le nouveau sélectionneur des Lions.

Patrick Vieira a promis de se dédier "à 300 %" aux Lions et compte "travailler corps et âme pour cette équipe nationale".

"Je ne suis pas là pour parler de l'aspect financier. Mon choix était celui du coeur, pas celui du financier", a fait savoir l'ancien international français.

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