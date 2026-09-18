Sénégal: Patrick Vieira veut ouvrir 'un nouveau chapitre' avec les Lions

Dakar — Le nouveau sélectionneur des Lions, Patrick Vieira, a dit vendredi à Dakar son ambition d'ouvrir "un nouveau chapitre" de la trajectoire de l'équipe nationale de football, sans pour autant repartir de zéro.

"Ce n'est pas de repartir de zéro. C'est de respecter ce qui a été mis en place par la Fédération ces dernières années et, dans la continuité, construire une nouvelle étape, ouvrir un nouveau chapitre", a-t-il dit au sujet de sa mission.

Il s'exprimait lors de sa présentation officielle en tant que nouveau coach des Lions, et après avoir rendu publique sa première liste de joueurs convoqués pour les prochaines échéances internationales.

Patrick Vieira a rappelé que son projet avec les Lions s'inscrit sur un cycle de quatre ans, avec en ligne de mire les Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027 et 2028 et la préparation de la Coupe du monde 2030.

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"On a une génération à laquelle il faudra intégrer des jeunes joueurs qui seront les cadres en 2030", a expliqué le nouveau sélectionneur des Lions, en relevant que la force de l'équipe nationale du Sénégal réside dans "son identité, sa solidarité, sa capacité à souffrir ensemble". Mais construire une équipe nécessite de "la patience", a-t-il souligné.

Parlant de son choix de diriger les Lions, Patrick Vieira a parlé d'un "retour à la maison". "C'est une fierté pour moi de revenir au Sénégal et d'être sélectionneur. Je suis né ici, mes parents sont nés ici, et c'est un retour à la maison", a-t-il déclaré.

Le nouveau sélectionneur des Lions du football, Patrick Vieira, a publié, vendredi, une liste de 29 joueurs pour les prochaines échéances, un groupe dans lequel figurent les principaux cadres des Lions, à l'exception notable de Sadio Mané et Edouard Mendy, qui vient de mettre fin à sa carrière internationale. Des cadres tels que Idrissa Gana Guèye et Kalidou Koulibaly figurent dans la liste communiquée par Patrick Vieira.

Le technicien franco-sénégalais a aussi fait appel à plusieurs nouveaux, dont Malang Sarr, Sadibou Sané, Pape Moussa Fall, en plus de revenants comme Arona Sangante et Abdallah Sima.

Les Lions vont affronter, le vendredi 25 septembre, le Mozambique, à l'Estádio Nacional do Zimpeto de Maputo, pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Les champions d'Afrique vont livrer un deuxième match face à l'Éthiopie, le mardi 29 septembre 2026, au Bahir Dar Stadium, région d'Amhara (Éthiopie). Les Lions vont disputer un match amical international, le dimanche 4 octobre, à l'Orange Vélodrome de Marseille (France), face aux Comores.

- Gardiens : Yevhan Diouf, Mory Diaw, Mamour Ndiaye, Ngagne Demba Thiam

- Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Malang Sarr, El Hadj Malick Diouf, Mamadou Sarr, Nobel Mendy, Sadibou Sané, Arona Sangante, Lamine Sy

- Milieux : Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Rassoul Ndiaye, Bara Sapoko Ndiaye

- Attaquants : Ismaïla Sarr, Ilimane Ndiaye, Nicolas Jackson, Assane Diao, Abdallah Sima, Boulaye Dia, Issa Soumaré, Ibrahima Mbaye, Mamadopu Diakhon, Pape Moussa Fall