Sénégal: Le nouveau staff des Lions est en train d'être construit, selon Patrick Vieira

Dakar — Le nouveau sélectionneur des Lions, Patrick Vieira, a indiqué vendredi être en train de former son staff dont les membres seront dévoilés ultérieurement, soulignant avoir apporté avec lui "quelques personnes" qui lui permettront de "gagner du temps" en attendant.

"Le staff est en train de se construire. J'ai apporté quelques personnes avec moi. Des gens que je connais, qui vont nous permettre de gagner du temps", a-t-il déclaré.

Patrick Vieira s'exprimait lors de sa présentation officielle en tant que nouveau sélectionneur des Lions, suivie de la publication de la première liste de joueurs qu'il a retenus pour les tout prochains matchs de l'équipe nationale.

Selon Patrick Vieira, en collaboration avec la Fédération sénégalaise de football, des membres du précédent staff seront intégrés au nouvel encadrement sous sa direction.

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"On va travailler ensemble pour tirer le potentiel de l'équipe. Il n'y a pas de soucis dans la construction du staff. Les noms seront dévoilés ultérieurement", a fait savoir le nouvel entraîneur des Lions.

Il a assuré n'être pas venu "pour tout changer", évoquant la présence dans son staff de l'ancien défenseur des Lions, Kader Mangane, sans préciser le rôle dédié à ce dernier.

Concernant la présence d'anciennes gloires de la sélection dans l'entourage des Lions, Patrick Vieira estime que c'est un atout qui devrait lui permettre de découvrir davantage le football sénégalais.

"L'expérience est importante pour cette nouvelle génération de l'équipe nationale. Je compte m'appuyer sur eux pour accélérer ma connaissance du football sénégalais", a-t-il expliqué.

Patrick Vieira souhaite toutefois mettre en place un cadre de travail "clairement défini", avec un rôle et des responsabilités précis pour chaque personne.