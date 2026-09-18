Sénégal: Le Clergé sénégalais appelle à l'union des peuples de Dieu

Tambacounda — L'Union du Clergé sénégalais a bouclé, jeudi, à Tambacounda (est), les travaux de sa 48ème assemblée générale en lançant un appel fort pour l'union sacrée des peuples de Dieu afin de mieux faire face aux défis contemporains.

Lors de cette assemblée générale axée sur le thème "Collaboration élargie et économie solidaire : agir ensemble au-delà des murs de l'Église", l'Union du Clergé sénégalais a invité les peuples à apprendre à agir ensemble.

La 48ème édition de l'Assemblée générale de l'Union du Clergé s'est tenue au diocèse de Tambacounda du 16 au 18 septembre, selon le principe de rotation statutaire entre les sept diocèses du Sénégal.

"Ce thème résume à lui seul l'esprit qui a guidé nos réflexions [...]. Notre conviction est simple : les défis de notre temps sont trop grands pour être affrontés dans l'isolement. L'Église elle-même ne peut porter sa mission sans la collaboration de toutes les composantes du peuple de Dieu : prêtres, consacrés, laïcs, jeunes, familles, mouvements et associations", a déclaré l'abbé Olympe Félix Badji, curé de la paroisse de Sacré-Coeur.

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Il s'exprimait, au nom de l'Union du Clergé sénégalais, lors d'un point de presse organisé jeudi pour partager avec les communautés les résultats des travaux de la 48ème assemblée générale.

En marge de ce point de presse, l'Union du Clergé sénégalais a assuré de l'ouverture de l'Eglise aux communautés et aux pouvoirs publics.

"Cette collaboration doit également s'ouvrir à la société : pouvoirs publics, collectivités territoriales, acteurs économiques, éducatifs et sociaux, communautés religieuses et toutes les personnes de bonne volonté. C'est dire que l'Église ne veut pas être une Église qui agit seule ; elle veut être une Église qui agit avec les autres", a insisté l'abbé Olympe Félix Badji.

Au terme de cette rencontre, l'Union du Clergé sénégalais a décliné son ambition de travailler pour une économie solidaire à même de soutenir les communautés fragiles, d'accompagner les jeunes et les familles.

"Notre deuxième préoccupation est celle de l'économie solidaire. Nous avons voulu réfléchir à la manière dont nos communautés peuvent devenir davantage responsables de leurs ressources, développer des initiatives adaptées à leurs réalités et renforcer progressivement leur capacité à prendre en charge leur mission", a affirmé le curé de la paroisse de Sacré-Coeur.

"Mais l'autonomie économique n'est pas une fin en soi. Nous voulons une Église capable désormais de se prendre en charge et de prendre en charge sa mission pour être davantage capable de servir", a-t-il poursuivi.

Dans un troisième message, l'Union du Clergé sénégalais invite l'Eglise à être davantage plus proche des communautés, conformément à l'esprit du message "Sortir de nos murs pour rejoindre la société".

"En réalité, le troisième message est peut-être le plus directement lié à notre mission pastorale : 'Agir ensemble au-delà des murs de l'Église'. Nos murs doivent être des lieux d'accueil, jamais des frontières", a-t-il expliqué.

"Nous voulons une Église qui écoute, qui dialogue, qui accompagne et qui sert. Une Église qui s'intéresse aux questions qui touchent concrètement nos concitoyens : la paix, la cohésion sociale, l'éducation, la jeunesse, l'emploi, la solidarité, la pauvreté, la protection de notre environnement et l'avenir de nos territoires", a-t-il ajouté.