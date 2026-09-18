Sénégal: Patrick Vieira - 'Sadio Mané a un pépin physique'

Dakar — L'attaquant vedette des Lions, Sadio Mané, souffre d'un "pépin physique" ne lui permettant pas encore de répondre à une convocation en équipe nationale mais sera sélectionné pour de prochaines échéances, a déclaré, vendredi, à Dakar, le nouveau sélectionneur, Patrick Vieira, au sujet de l'absence de la star sénégalaise de la liste qu'il a publiée le même jour.

"Sadio Mané a un pépin physique, raison de son absence, mais il sera là [au] prochain rassemblement", a-t-il dit, vendredi, lors de sa présentation suivie de la publication de sa première liste.

Le nouveau sélectionneur des Lions du football a publié, ce jour, une liste de 29 joueurs pour les prochaines échéances, un groupe dans lequel figurent les principaux cadres des Lions, à l'exception notable de Sadio Mané.

Edouard Mendy, lui, a récemment annoncé avoir mis fin à sa carrière internationale.

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Des cadres tels que Idrissa Gana Guèye et Kalidou Koulibaly figurent dans la liste communiquée par Patrick Vieira.

Le technicien franco-sénégalais a aussi fait appel à plusieurs nouveaux joueurs, dont Malang Sarr, Sadibou Sané, Pape Moussa Fall, en plus de revenants comme Arona Sangante et Abdallah Sima.

Sur l'absence de Krépin Diatta, le successeur de Pape Thiaw estime qu'il doit trouver le plus rapidement un club pour être en équipe nationale.

"C'est un joueur que j'aime beaucoup. Il a fait une très bonne Coupe du monde", a souligné Vieira.