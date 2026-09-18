Congo-Kinshasa: Ville-province de Kinshasa - Un nouveau souffle avec Christian Iyeni Engulu et son équipe

La Décision n°45/26 du 16 septembre 2026 marque une nouvelle étape dans l'organisation du Kinshasa. À la tête du Comité Exécutif de la Ville-Province de Kinshasa, Christian Iyeni Engulu est nommé Président Exécutif, avec à ses côtés une équipe appelée à porter cette nouvelle dynamique. Il s'agit de Monsieur Héritier Eloko, Premier Vice-Président ; Monsieur Bonaventure Lokodi, Deuxième Vice-Président ; Madame Anne-Marie Bodumbu, Rapporteure ; Madame Henriette Mongulu, Rapporteure Adjointe.

Une équipe qui devra désormais traduire son mandat en actions concrètes, avec méthode, proximité, organisation et sens des responsabilités.

Christian Iyeni Engulu incarne une nouvelle génération de responsables appelée à prendre ses responsabilités dans la vie politique et organisationnelle de la capitale. Son parcours et son action à venir seront particulièrement observés dans la mise en oeuvre des orientations qui lui sont confiées.

Cette nouvelle équipe aura notamment un rôle important dans le processus de recrutement, d'organisation et d'implantation du PUNA à Kinshasa, conformément aux orientations de cette formation politique.

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Sous l'impulsion du Vice-ministre du Budget Elysé Bokumwana Maposo, Coordonnateur Général des Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS Tshisekedi (FPAU), cette dynamique organisationnelle s'inscrit dans une volonté de renforcer la présence et la structuration du parti dans la capitale.

Kinshasa est une ville aux enjeux immenses. Le défi pour Christian Iyeni Engulu et son équipe sera désormais de transformer cette responsabilité en travail de terrain, en organisation efficace et en résultats mesurables.

Christian Iyeni Engulu : une nouvelle responsabilité, une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique pour Kinshasa.