Cote d'Ivoire: 5e édition du SIA/Hien Sié - '38 756 milliards Fcfa pour propulser le pays dans une nouvelle ère des infrastructures'

La 5e édition du Salon des Infrastructures d'Abidjan (Sia), s'est ouverte ce jeudi 17 septembre 2026, au Parc des expositions d'Abidjan-Port-Bouët, sur le thème : « Digitalisation, Économie circulaire et Gestion durable des ressources dans le BTP ». Le ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier, Yacouba Hien Sié, a saisi cette occasion pour dresser le bilan des investissements réalisés dans le secteur des infrastructures au cours de la dernière décennie. Il a également invité les acteurs privés à s'engager davantage dans le financement et la réalisation des grands projets inscrits dans le Plan national de développement (Pnd) 2026-2030.

Selon lui, le secteur du bâtiment et des travaux publics contribue à hauteur de 6 % du Produit intérieur brut (Pib) et constitue un levier essentiel de compétitivité, de mobilité et de développement. Routes, autoroutes, ports, chemins de fer, aéroports et infrastructures lagunaires participent non seulement à la fluidité des échanges, mais également à la réduction des coûts logistiques et à l'approvisionnement des marchés en produits vivriers, avec un impact direct sur le coût de la vie.

Le ministre a souligné que cette vision s'inscrit dans la politique impulsée par le président de la République, Alassane Ouattara, qui fait des infrastructures stratégiques l'un des piliers du développement national.

Un bilan marqué par 7 500 milliards Fcfa d'investissements

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Yacouba Hien Sié a indiqué que près de 7 500 milliards de Fcfa ont été investis entre 2015 et 2025 dans le développement des infrastructures.

« Dans le secteur routier, ces investissements ont permis la construction de 3 000 kilomètres de routes interurbaines, 1 300 kilomètres de voiries urbaines et 153 kilomètres d'autoroutes neuves », a-t-il précisé dans son allocution. À cela s'ajoute a-t-il insisté, le renforcement de 200 kilomètres d'axes existants ainsi que la réalisation de 60 ouvrages d'art majeurs, parmi lesquels les échangeurs d'Akwaba, le quatrième pont d'Abidjan et le pont Alassane Ouattara.

Au niveau portuaire, le ministre a dit que le Port autonome d'Abidjan, désormais capable d'accueillir des navires de 19 000 TEU, et le Port autonome de San Pedro enregistrent ensemble un trafic dépassant 54 millions de tonnes. Une performance qui conforte l'ambition de la Côte d'Ivoire de devenir un hub logistique incontournable en Afrique de l'Ouest.

Cap sur le rail, le métro et les transports multimodaux

Le ministre a également mis en lumière l'importance du secteur ferroviaire. La ligne historique Abidjan-Ouagadougou, longue de 1 145 kilomètres, demeure selon lui un axe stratégique pour l'intégration régionale et le transport de marchandises.

Le gouvernement entend poursuivre selon lui, sa modernisation et développer de nouvelles liaisons afin de soutenir les activités industrielles, minières et commerciales du pays tout en réduisant la pression sur le réseau routier.

Concernant la mobilité urbaine, Yacouba Hien Sié a rappelé l'avancement du projet de la Ligne 1 du Métro d'Abidjan, qui couvrira 37 kilomètres. Ce projet sera connecté au Bus Rapid Transit (BRT), aux infrastructures routières et au transport lagunaire dans le cadre d'un système intégré de mobilité destiné à améliorer les déplacements dans le Grand Abidjan.

Des ambitions renforcées dans l'aérien et le transport lagunaire

Dans le domaine aéroportuaire, le gouvernement prévoit la modernisation continue de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny afin d'accompagner une croissance du trafic estimée à plus de 8 millions de passagers à l'horizon 2045.

Parallèlement, les aéroports de Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo, Man, Odienné et Kong sont appelés à jouer un rôle accru dans le développement régional et le renforcement de la connectivité nationale.

Le ministre Hien Sié a également insisté sur le potentiel encore sous-exploité des infrastructures fluvio-lagunaires. Le développement des gares lagunaires et du transport de marchandises et de passagers par barges figure parmi les priorités pour réduire la congestion routière et promouvoir une mobilité multimodale.

Le secteur privé appelé à jouer un rôle clé

Se projetant sur les perspectives du PND 2026-2030, Yacouba Hien Sié a annoncé des investissements estimés à 38 756 milliards de Fcfa dans le secteur des infrastructures, dont 70 % devraient être financés par le secteur privé.

Estimant que l'État ne peut porter seul ces ambitions, il a appelé les investisseurs, les partenaires techniques et financiers ainsi que les entreprises nationales et internationales à renforcer leur engagement dans des partenariats durables et créateurs de valeur.

Le gouvernement, a-t-il assuré, entend accélérer la maturation de projets bancables, diversifier les mécanismes de financement et assurer un suivi rigoureux des engagements conclus à l'occasion du salon afin de garantir leur concrétisation.

Construire les infrastructures de demain

Pour conclure, le ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier a plaidé pour un changement de paradigme dans le secteur du BTP. Face aux défis environnementaux et technologiques, il a appelé à développer des infrastructures « plus intelligentes, plus résilientes et plus durables ».

Selon lui, la digitalisation, l'économie circulaire et la gestion responsable des ressources doivent désormais être au coeur des politiques publiques et des stratégies des entreprises du secteur.

Invitant particulièrement les entreprises ivoiriennes et guinéennes à saisir les opportunités offertes par le SIA, Yacouba Hien Sié a souhaité que cette plateforme dépasse le simple cadre d'exposition pour devenir un véritable espace de réflexion, d'innovation et de conclusion de partenariats capables d'accélérer la transformation infrastructurelle de la Côte d'Ivoire.