Cote d'Ivoire: Administration - Le ministère du Commerce passe à la signature électronique

Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a officiellement adopté la signature électronique. L'outil doit contribuer à réduire les délais de traitement, renforcer la traçabilité des actes et sécuriser les procédures administratives.

Le processus de digitalisation de l'Administration publique se poursuit. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a franchi une nouvelle étape avec le déploiement officiel de la signature électronique au sein de ses services.

La cérémonie de remise des kits et dispositifs de signature électronique s'est tenue, le 17 septembre 2026, à l'immeuble Postel 2001, à Abidjan-Plateau. Elle a réuni le ministre du Commerce, Ibrahim Kalil Konaté, et le directeur général de la Transformation du Service public (DGTSP), Auguste Yeboué.

Cette étape intervient après l'enrôlement des hauts responsables du ministère. Les cadres ont, à cette occasion, bénéficié d'une présentation et d'une démonstration du dispositif. L'objectif était de leur permettre de mieux comprendre son fonctionnement ainsi que ses différents usages dans le traitement des actes administratifs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Réduire les délais et renforcer la traçabilité

La signature électronique doit notamment faciliter la circulation et la validation des documents administratifs. Elle permet également de limiter le recours aux supports physiques et de mieux suivre le parcours des actes.

Pour le ministre Ibrahim Kalil Konaté, cette évolution s'inscrit dans la volonté de moderniser le fonctionnement de l'administration. Il a salué le leadership de la ministre d'État, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, dans la conduite de cette transformation et souligné l'importance de la digitalisation pour améliorer la traçabilité des actes.

Au nom de la ministre d'État, Auguste Yeboué a, pour sa part, salué l'engagement du ministère du Commerce dans cette réforme. Selon lui, l'adoption de la signature électronique participe à la dématérialisation progressive des procédures administratives et à l'objectif d'une « Administration Zéro Papier à l'horizon 2030 ».

Un dispositif sécurisé

La mise en oeuvre de cette solution repose également sur des exigences de sécurité. Le dispositif bénéficie ainsi de l'expertise de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).

Avec cette nouvelle étape, le ministère entend disposer d'un outil permettant de traiter les actes administratifs de manière plus rapide et sécurisée, tout en améliorant leur traçabilité.

Le déploiement de la signature électronique s'inscrit ainsi dans un mouvement plus large de transformation numérique de l'administration ivoirienne, avec pour enjeux la simplification des procédures, la réduction de l'usage du papier et l'amélioration du service rendu aux usagers.