Cote d'Ivoire: SIA 2026 - Ismaël Boga-N'Guessan place l'innovation et la jeunesse au coeur des infrastructures africaines

Le Salon des infrastructures d'Abidjan (Sia) 2026 a officiellement ouvert ses portes ce jeudi 17 septembre 2026, au Parc des expositions de Port-Bouët. Placée sous le thème « Digitalisation, économie circulaire et gestion durable des ressources dans le Btp », cette édition réunit acteurs publics, investisseurs, experts et professionnels du secteur autour des enjeux de modernisation des infrastructures en Afrique.

À cette occasion, le commissaire général du salon, Ismaël Boga-N'Guessan, a réaffirmé l'ambition du Sia de contribuer à la transformation durable des infrastructures sur le continent.

Dans son allocution, il a rappelé que depuis sa création en 2014, le Salon des infrastructures d'Abidjan s'est progressivement imposé comme une plateforme de référence en Afrique de l'Ouest pour les échanges, le partenariat et la promotion des projets structurants.

Selon lui, le Sia traduit la volonté de la Côte d'Ivoire et de ses partenaires de promouvoir des infrastructures modernes, intelligentes et durables, capables de renforcer la compétitivité économique et d'améliorer les conditions de vie des populations.

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Le commissaire général a souligné le caractère particulier de cette édition 2026, qui accueille pour la première fois un pays invité d'honneur, la République de Guinée. Une initiative qu'il considère comme le symbole d'une coopération régionale renforcée et de la fraternité entre les peuples africains.

Comme à l'édition précédente, le salon met en avant quatre secteurs stratégiques que sont le réseau routier et le bâtiment, le réseau électrique, l'eau et l'assainissement ainsi que les télécommunications. À travers des expositions en équipement d'intérieur et extérieur, des démonstrations d'équipements, des rencontres BtoB et BtoG, un forum économique et scientifique, le Gibtp Formation et le Sia Digital Awards 2026, les organisateurs entendent favoriser l'innovation et les échanges d'expériences.

L'une des principales nouveautés du Sia 2026 est le lancement du programme « Sia Talents », destiné à accompagner les jeunes talents et les professionnels émergents du secteur. Ce programme vise, à en coire le commissaire général, à identifier et à valoriser les compétences, les idées innovantes et les projets appelés à façonner les infrastructures africaines de demain.

Ismaël Boga-N'Guessan a également mis en avant l'ampleur de cette édition qui accueille près d'une centaine d'exposants nationaux et internationaux. Il a annoncé la participation d'environ 5 000 visiteurs professionnels et institutionnels, comprenant des décideurs publics, des investisseurs privés, des experts techniques ainsi que des représentants d'organisations régionales et internationales.

Pour le commissaire général, cette forte mobilisation confirme la montée en puissance du Salon des Infrastructures d'Abidjan, devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour le dialogue, la coopération et le développement de partenariats stratégiques dans le secteur des infrastructures.

Tout en saluant la contribution des partenaires institutionnels et économiques ayant soutenu l'organisation de l'événement, il a insisté sur le rôle central des infrastructures dans le développement économique et social des États africains. Leur modernisation, a-t-il affirmé, constitue un levier essentiel pour l'intégration régionale et le renforcement de la compétitivité du continent sur la scène internationale.

Ismaël Boga-N'Guessan a enfin invité les participants à faire de cette rencontre un espace privilégié d'échanges, d'opportunités et de coopération, au service du rayonnement de l'Afrique et de l'émergence de solutions durables pour les infrastructures de demain.