Cote d'Ivoire: Journée du senior de Cocody - 39 retraités dont 29 femmes du 4e âge célébrés

En prélude à la Journée internationale pour les personnes âgées célébrée le 1er octobre de chaque année, l'Association des retraités de Cocody (Areco) a organisé le jeudi 17 septembre 2026, à l'espace Eden de ladite commune, la Journée du senior de Cocody, pour magnifier les personnes du 4e âge.

Ils sont au total 39 seniors, à savoir 29 femmes et 10 hommes dont l'âge oscille entre 80 et 100 ans, à être distingués par l'Areco. Ils ont reçu, à cet effet, un présent en guise de souvenir.

Le chef du service accueil, Marcelin Gba, représentant de l'Agence Ips Cgrae de Cocody, a indiqué que sa structure s'est investie de la mission d'accompagner les assurés lorsqu'ils sont encore en activité afin qu'ils puissent préparer la retraite et vivre décemment de cette retraite.

« A travers vous, sachez chers doyens, nous célébrons bien plus que l'âge. Nous célébrons des parcours de vie, des années d'engagement, d'expériences et de transmission, ainsi que les valeurs que vous avez su transmettre à vos familles, et par ricochet à notre société. Cette distinction qui vous est remise aujourd'hui constitue un témoignage de notre profonde reconnaissance et de notre respect pour tout ce que vous avez accompli au cours de vos vies », a-t-il déclaré.

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« Cette cérémonie est organisée pour magnifier nos personnes du 4e âge, c'est-à-dire celles dont l'âge est compris entre 80 et 100 ans. Nous voulons leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas oubliés ni abandonnés et qu'ils appartiennent à un groupe qui se soucie d'eux », a précisé le président de l'Areco, Bernard Essoh, lançant un appel à la jeune génération.

« Nous demandons aux jeunes de nous côtoyer pour que nous leur montrions ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui la jeunesse est dépravée, elle a donc besoin des anciens pour les guider sur le droit chemin », a invité le président de l'Areco.

Pour le président du comité d'organisation, Camille Kouamé, cette journée n'est pas seulement une fête, elle est avant tout, un moment de reconnaissance et d'hommage. « Nos séniors ont consacré une grande partie de leur vie à leurs familles, à leurs administrations, à leurs communautés et au développement de notre pays. Aujourd'hui, nous voulons leur dire merci pour les sacrifices consentis, pour les valeurs transmises, pour l'expérience partagée avec les générations suivantes », a déclaré Camille Kouamé.

Pour lui, cette édition accorde une attention particulière aux doyens du 4e âge. « A vous qui êtes parmi nous aujourd'hui, nous voulons dire avec affection et respect que vous êtes notre mémoire vivante », a-t-il insisté, indiquant que cette journée rappelle une responsabilité collective, celle de renforcer les liens entre les générations. Car les aînés ont beaucoup à transmettre, mais ils ont aussi besoin de l'attention, du respect et de l'affection des plus jeunes.