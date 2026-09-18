Cote d'Ivoire: L'Héritage du 'Zêzê pop' - DS, première héritière dévoile son album 'Espérance'

Lors d'une conférence de presse, organisé le mercredi 16 septembre 2026, le projet ESPÉRANCE de l'artiste Damahou Anne Nathalie, plus connue sous le sobriquet DS, l'héritière du "Zêzê pop", a officiellement présenté son projet, dont la sortie au mois d'octobre 2026.

Cette rencontre est une initiative portée par John Kiffy, créateur du Zêzê Pop, et par ailleurs producteur de l'artiste à l'honneur, pour former une nouvelle génération d'artistes afin d'assurer la pérennité de son style musical.

DS, présentée comme la toute première héritière de ce genre musicale, formée pendant quatre ans par John Kiffy (guitare, rythme, perfectionnement technique), affirme vouloir « donner envie à la jeunesse de s'intéresser au Zêzê Pop et faire vivre cet héritage ».

Elle dévoile à cette occasion son premier album, « Espérance », qui comporte 6 titres racontant tous une histoire notamment par un hommage rendu à sa mère partie trop tôt, à cet ami qui lui a fait connaître le "Zêzê pop" ainsi John Kiffy, en passant par cette femme se plaignant de la trahison de son mari.

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À travers ce projet, l'artiste entend interpeller la jeunesse à maintenir cet héritage culturel qu'est le Zêzê pop.

John Kiffy, en tant que mentor, a encadré l'artiste sur l'histoire de la musique, la scène, l'écriture et le travail en studio. Il juge ce premier album comme étant « un bon début » pour sa première expérience de producteur, avec l'ambition d'aller encore plus loin.

Invitée d'honneur à cette conférence, Mariam Coulibaly, Directrice de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne 2 (RTI 2), salue la qualité des arrangements (guitare, piano) et une sonorité proche du live, tout en notant une marge de progression sur la pose de voix, propre à un premier album. Elle se dit « confiante » que l'artiste pourrait affiner son style et apporter une touche originale à la musique ivoirienne.