Cote d'Ivoire: Théâtre - Le Cnac Lab entre en scène avec « AmaBluesy »

La voix d'Amanda Achié s'élève sur les premières notes de blues. À ses côtés, les musiciens jouent. Une chanteuse intervient. La comédienne reprend une séquence, ajuste son jeu et recommence. Dans la salle de répétition du Centre national des arts et de la culture (Cnac) Café-théâtre, à Treichville, le 17 septembre, l'atmosphère était à la fois studieuse et conviviale.

C'est ici que prend forme « AmaBluesy », première création du Cnac Lab, le laboratoire du Cnac dédié à la création et à l'accompagnement des professionnels du spectacle. La pièce est une adaptation de la nouvelle « Bluesy » de Tiburce Koffi. Elle est mise en scène par le directeur général du Cnac, Dr Vagba Obou De Sales, enseignant, formateur, metteur en scène et auteur dramatique.

Portée par Amanda Achié dans un seul-en-scène d'environ 1h 15, la pièce associe théâtre et blues joué en direct. Ce dialogue entre parole, jeu et musique donne au spectacle une tonalité intimiste, proche du théâtre de chambre. Le public sera également invité à intervenir à certains moments de la représentation.

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Pour le Dr Vagba Obou De Sales, cette création marque le lancement des activités du Cnac Lab. « Le laboratoire du Cnac est un espace de réflexion et d'accompagnement des créateurs et de tous les corps de métiers qui participent à la création d'un spectacle », a-t-il expliqué.

Le dispositif ne s'adresse donc pas uniquement aux artistes. Scénographes, costumiers, éclairagistes, régisseurs, techniciens du son et de la lumière ou encore administrateurs de compagnie sont également concernés. Le laboratoire entend leur offrir un cadre de formation, d'expérimentation et d'accompagnement conformément à la vision de Françoise Remarck, ministre de la culture et de la Francophonie.

Après les répétitions, « Bluesy » partira à la rencontre du public. Une caravane est annoncée dans cinq villes universitaires du pays. Chaque étape devrait s'étendre sur une semaine et combiner représentations et formations. Des métiers de l'ombre seront notamment accompagnées et « incubées » afin de renforcer leurs capacités et de leur donner les outils nécessaires à la production de spectacles professionnels.

L'accompagnement se poursuivra au-delà de la caravane, avec un suivi des compagnies afin de favoriser la diffusion de leurs créations, notamment dans les réseaux du Cnac et auprès d'autres partenaire.

Avec « AmaBluesy », le Cnac Lab mise ainsi sur l'expérimentation et le croisement des disciplines. « C'est une nouvelle forme en Côte d'Ivoire : la musique et le théâtre en synergie, avec l'invitation du public à l'intérieur du spectacle », souligne le metteur en scène. Une démarche qui assume une part de risque. « Sans risque, il n'y a pas de beauté théâtrale », a-t-il estimé.