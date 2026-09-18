Ethiopie: Les responsables éthiopiens soulignent l'importance stratégique de l'accès à la mer Rouge

Addis Ababa — De hauts responsables éthiopiens ont souligné l'importance stratégique de l'accès à la mer Rouge, en l'associant au développement économique du pays, à la sécurité nationale, à l'intégration régionale et aux relations diplomatiques avec les partenaires voisins et internationaux au sens large.

Ces remarques ont été formulées lors d'une table ronde sur le Nil et l'accès à la mer, organisée par l'Addis Ababa Leadership Academy, qui a réuni des responsables gouvernementaux, des universitaires et d'autres participants invités afin d'examiner ces deux questions et leurs implications pour les intérêts nationaux à long terme de l'Éthiopie.

Les participants ont souligné que les intérêts de l'Éthiopie en matière d'accès maritime devaient être défendus par le biais d'un dialogue pacifique, d'un engagement diplomatique, d'une coopération et d'accords fondés sur l'intérêt mutuel.

Kejela Merdasa, conseiller du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports, s'est exprimé lors de l'ouverture de la table ronde et a déclaré que la mer Rouge constituait depuis longtemps un corridor majeur pour le commerce international et qu'elle revêtait une importance croissante dans la géopolitique mondiale et régionale.

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Le ministre Kejela a également mis en avant les liens historiques de l'Éthiopie avec la région de la mer Rouge, notamment les relations de longue date entre la civilisation d'Aksoum et la péninsule arabique, en particulier le sud du Yémen.

Au-delà de son importance historique, M. Kejela a déclaré que la mer Rouge avait acquis une importance géopolitique et militaire croissante en raison des intérêts stratégiques et de la présence de grandes puissances régionales et mondiales.

Pour l'Éthiopie, a-t-il ajouté, l'accès à la mer Rouge a des implications qui vont au-delà du commerce maritime, notamment en matière d'infrastructures logistiques, de compétitivité économique, de sécurité énergétique, de sécurité nationale, d'intégration régionale et de relations diplomatiques avec le reste du monde.

Il a en outre souligné la nécessité de considérer les intérêts de l'Éthiopie dans la mer Rouge et le Nil comme des éléments interdépendants des intérêts nationaux à long terme du pays.

L'ambassadrice Dina Mufti, membre de la Chambre des représentants des peuples, a de même établi un lien entre l'intérêt de l'Éthiopie pour l'accès maritime et son histoire, sa géographie, sa population, son développement économique et ses besoins en matière de sécurité.

M. Mufti a souligné que cette question devait être traitée par des moyens pacifiques et diplomatiques, notamment le dialogue, les accords, la coopération et l'intérêt mutuel. Il a également insisté sur le fait que l'Éthiopie n'avait aucune intention d'envahir un autre pays.

« L'accès à la mer fait partie de nos priorités nationales permanentes », a déclaré M. Mufti.

Il a appelé à un débat intellectuel et public soutenu sur cette question, parallèlement à un engagement diplomatique renforcé avec les pays voisins, les États africains et la communauté internationale.

Tasew Gebre, président de l'Académie de leadership d'Addis-Abeba, a déclaré que l'accès à la mer et le Nil étaient étroitement liés au développement économique futur de l'Éthiopie, à sa sécurité nationale et à l'intégration régionale.

Le président a souligné l'importance de résoudre les différends par le dialogue, la confiance, les cadres juridiques et les intérêts communs, notant que le développement d'un pays ne devait pas nécessairement être perçu comme une menace par un autre.

Selon lui, l'Académie cherche à intégrer la recherche universitaire et les idées dans les débats publics et à contribuer à un dialogue visant à préserver les intérêts nationaux, à promouvoir les intérêts communs et à créer des opportunités de coopération régionale.

Le débat a mis en évidence l'intérêt croissant porté en Éthiopie à la relation entre l'accès à la mer, le Nil, le développement économique et la sécurité régionale. Les intervenants ont souligné que la diplomatie, le dialogue et les accords négociés constituaient le fondement permettant de défendre les intérêts de l'Éthiopie tout en favorisant la stabilité et la coopération dans l'ensemble de la Corne de l'Afrique et de la région de la mer Rouge.