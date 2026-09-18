Afrique de l'Est: Les défis liés au phénomène El Niño prévu pour 2026 exigent une solidarité régionale - Le commissaire adjoint

Addis Ababa — Les répercussions potentielles du phénomène El Niño en 2026 exigent un leadership politique, une appropriation nationale et une solidarité régionale, a souligné Aydrus Hassan, commissaire adjoint chargé de la gestion des risques de catastrophe en Éthiopie.

Il a ajouté que cela nécessitait également un financement en temps opportun et une action précoce allant au-delà de la préparation technique.

Dans son discours d'ouverture du Forum régional de haut niveau de l'IGAD sur la préparation au phénomène El Niño dans la Corne de l'Afrique, le commissaire adjoint a déclaré que l'Éthiopie renforçait son système de gestion des risques de catastrophe afin de le rendre plus polyvalent face aux risques, axé sur les impacts, anticipatif et multisectoriel.

Ce système associe la surveillance, les prévisions, l'évaluation des impacts, l'alerte précoce, la préparation, les mesures anticipatives et l'intervention, a ajouté Aydrus.

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Il a par ailleurs indiqué que l'Éthiopie renforce son autonomie nationale, notamment grâce à son Fonds de réponse aux risques de catastrophe, qui fournit un financement prévisible pour la préparation aux catastrophes, l'alerte précoce, les mesures anticipatives, l'intervention et le renforcement de la résilience.

Au niveau régional, l'IGAD et l'ICPAC s'efforcent de renforcer le partage transfrontalier d'informations, l'analyse conjointe des risques, l'interopérabilité des systèmes d'alerte précoce et la coordination des mesures préventives.

Ces efforts sont essentiels compte tenu des risques pesant sur les bassins fluviaux partagés, les couloirs de transhumance, les marchés et les mouvements de population.

M. Aydrus a exhorté les États membres de l'IGAD à veiller à ce que des financements soient disponibles avant que les catastrophes ne surviennent et à traduire l'appel à l'action régional de haut niveau en engagements concrets.

Il a ajouté que l'aide internationale devait venir en complément du leadership national plutôt que de s'y substituer.

Le commissaire adjoint a en outre souligné la nécessité de relier les prévisions, les seuils de déclenchement, le financement et l'action afin de protéger les vies, les moyens de subsistance et les acquis en matière de développement.

Ce forum a réuni les États membres de l'IGAD et leurs partenaires afin de renforcer la préparation régionale et l'action précoce.

L'Organisation météorologique mondiale prévoit que le phénomène El Niño de 2026 sera très intense, voire historique, avec un pic à la fin de l'année et des répercussions s'étendant jusqu'en 2027.