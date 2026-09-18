Sénégal: Secteur de la construction - Baisse de 22,1% du chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2026

Le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur de la construction baisse de 22,1% au deuxième trimestre 2026 relativement à celui du même trimestre de 2025.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce repli est en relation avec la chute simultanée du chiffre d'affaires tiré des activités spécialisées de construction (-38,7%), du génie civil (-29,0%) et des activités de construction de bâtiments (-11,9%).

En cumul sur le premier semestre de 2026, le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur de la construction régresse également de 10,2% comparativement à son niveau à la même période de 2025.

Selon l'Ansd, au deuxième trimestre 2026, le chiffre d'affaires relatif à l'exécution d'activités spécialisées de construction se replie de 38,7% comparativement à celui du même trimestre de 2025, sous l'effet principalement de la diminution du chiffre d'affaires des travaux d'installation (-36,9%).

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En cumul sur les deux premiers trimestres de 2026, explique-t-on, le chiffre d'affaires relatif à l'exécution d'activités spécialisées de construction se contracte également de 14,3% comparativement à son niveau de la même période de 2025.

Le chiffre d'affaires dans le sous-secteur du génie civil baisse Comparativement à celui réalisé au deuxième trimestre de 2025, le chiffre d'affaires du sous-secteur du génie civil recule de 29,0% au trimestre sous revue. En cumul sur les deux premiers trimestres de 2026, le chiffre d'affaires relatif à l'exécution d'activités de génie civil baisse également.

Selon l'Ansd, le chiffre d'affaires dans la construction de bâtiments régresse de 11,9% au deuxième trimestre 2026 relativement au même trimestre de 2025.

Cette évolution est attribuable à la diminution de 17,0% du chiffre d'affaires tiré de la construction de bâtiments pour compte de tiers. En revanche, le chiffre d'affaires issu de la promotion immobilière se revigore de 31,7% sur la période sous revue.

En cumul sur le premier semestre de 2026, le chiffre d'affaires relatif à la construction de bâtiments se replie également de 6,4% comparativement à son niveau de la même période de 2025.