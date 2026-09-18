Afrique: Sébastien Desabre - « Il va falloir gagner sa place en club pour pouvoir venir en sélection »

18 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À quelques jours de l'entrée en lice de la RDC dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027, le 24 septembre prochain, le sélectionneur-manager des Léopards, Sébastien Desabre, rappelle que les performances en club seront déterminantes pour les joueurs qui prétendent à une place en équipe nationale.

Lors d'une conférence de presse tenue vendredi 18 septembre à Kinshasa, il a également annoncé plusieurs changements dans son groupe en raison de forfaits.

Blessé, Stanis Idumbo est forfait pour le prochain rassemblement. Junior Kadile a été appelé pour le remplacer. Noah Mbamba, également indisponible pour des raisons médicales, ne pourra pas participer à cette échéance. Aaron Tshibola a ainsi été convoqué pour renforcer le milieu de terrain.

Samuel Essende rejoint par ailleurs la liste principale des joueurs retenus pour le match contre la Guinée équatoriale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sébastien Desabre explique que le staff souhaite conserver une ossature tout en ouvrant davantage la concurrence au sein du groupe.

« On garde un socle important pour continuer à avancer. En même temps, nous faisons appel à de nouveaux joueurs qui vont amener encore plus de concurrence dans l'équipe », a-t-il déclaré.

Le technicien français insiste sur l'importance des performances en club : « Pour cela, il va falloir gagner sa place en club pour pouvoir venir en sélection. »

La CAN 2027 comme prochain objectif

Après le parcours de la RDC à la Coupe du Monde 2026, Sébastien Desabre estime que la sélection doit désormais se concentrer sur les éliminatoires de la CAN 2027.

« Il faut remercier les joueurs, l'ensemble du staff ainsi que le gouvernement qui nous a accompagnés et mis dans de très bonnes dispositions. Mais il ne faut pas rester dans le passé », a-t-il déclaré.

La RDC recevra la Guinée équatoriale le jeudi 24 septembre à 17 heures au stade des Martyrs de Kinshasa, pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2027. La rencontre est confirmée par la FECOFA.

Les Léopards se déplaceront ensuite à Harare pour affronter le Zimbabwe, le 28 septembre, lors de la deuxième journée.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.