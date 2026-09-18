Afrique: Sébastien Desabre - « Il va falloir gagner sa place en club pour pouvoir venir en sélection »

À quelques jours de l'entrée en lice de la RDC dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027, le 24 septembre prochain, le sélectionneur-manager des Léopards, Sébastien Desabre, rappelle que les performances en club seront déterminantes pour les joueurs qui prétendent à une place en équipe nationale.

Lors d'une conférence de presse tenue vendredi 18 septembre à Kinshasa, il a également annoncé plusieurs changements dans son groupe en raison de forfaits.

Blessé, Stanis Idumbo est forfait pour le prochain rassemblement. Junior Kadile a été appelé pour le remplacer. Noah Mbamba, également indisponible pour des raisons médicales, ne pourra pas participer à cette échéance. Aaron Tshibola a ainsi été convoqué pour renforcer le milieu de terrain.

Samuel Essende rejoint par ailleurs la liste principale des joueurs retenus pour le match contre la Guinée équatoriale.

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Sébastien Desabre explique que le staff souhaite conserver une ossature tout en ouvrant davantage la concurrence au sein du groupe.

« On garde un socle important pour continuer à avancer. En même temps, nous faisons appel à de nouveaux joueurs qui vont amener encore plus de concurrence dans l'équipe », a-t-il déclaré.

Le technicien français insiste sur l'importance des performances en club : « Pour cela, il va falloir gagner sa place en club pour pouvoir venir en sélection. »

La CAN 2027 comme prochain objectif

Après le parcours de la RDC à la Coupe du Monde 2026, Sébastien Desabre estime que la sélection doit désormais se concentrer sur les éliminatoires de la CAN 2027.

« Il faut remercier les joueurs, l'ensemble du staff ainsi que le gouvernement qui nous a accompagnés et mis dans de très bonnes dispositions. Mais il ne faut pas rester dans le passé », a-t-il déclaré.

La RDC recevra la Guinée équatoriale le jeudi 24 septembre à 17 heures au stade des Martyrs de Kinshasa, pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2027. La rencontre est confirmée par la FECOFA.

Les Léopards se déplaceront ensuite à Harare pour affronter le Zimbabwe, le 28 septembre, lors de la deuxième journée.