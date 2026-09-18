Congo-Kinshasa: Coupe du Congo-Basketball - ONATRA s'impose devant Mazembe, CNSS écrase l'ASB Lupopo

Le coup d'envoi de la 43e édition de la Coupe du Congo de Basketball a été donné ce 17 septembre à Kinshasa. Deux matchs d'ouvertures se sont disputés au Gymnase jumelé du Stade des Martyrs. Chez les filles, le BC CNSS de Kinshasa, championne en titre s'est imposée devant l'ASB Lupopo de Lubumbashi sur le score de 93 à 48, dans le cadre de la première journée de la 43e édition de la Coupe du Congo.

A l'issue de cette rencontre, le coach des Amazones de Kinshasa, Mwimba Raven, a félicité ses filles. Il dit les voir déjà parmi les équipes favorites pour rafler cette 43e édition de la Coupe du Congo.

De son côté, le nouvel entraineur de l'ASB Lupopo, Giresse Bongubu, avoue que la défaite devant la championne CNSS était prévisible. Il promet de réajuster son équipe pour gagner les autres matchs conformément aux objectifs qu'ils se sont assignés.

Chez les Hommes, dans le groupe A, le BC ONATRA a confirmé son statut de Champion en prenant le dessus sur l'ASB Mazembe de Lubumbashi, sur le score de 64-52. Un résultat satisfaisant pour le coach de cette équipe, Pierrot Ndombele, qui ambitionne de conserver son titre de Champion.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quant au coach du BC Mazembe, Patient Felekele, vice-champion de la province du Haut-Katanga, espère rectifier les tirs dès le prochain match.

La Coupe du Congo se poursuit ce vendredi 18 septembre avec au programme 8 matchs dans deux terrains. Au stadium du Stade des Martyrs, il y a 4 matchs prévus : Chez les Hommes dans le groupe C, le BC Mwanga du Lualaba croise le BC FIPAM de la Tshopo. Tandis que le BC Bahari du Nord-Kivu va en découdre avec GDM Team du Kongo-Central et chez les filles, Lupopo de Lubumbashi va jouer contre l'ASB Simba de Kolwezi dans le groupe A, et dans le même groupe, CNSS croise Corridor, un duel entre deux formations Kinoises.

Les 4 autres matchs vont se disputer au Gymnase du Stade des Martyrs. Chez les filles, Makomeno City du Haut-Katanga crois OGKS de Kinshasa. Chez les Hommes, Génération Espoir du Haut-Katanga va en découdre avec ONATRA de Matadi, Molokai de Kinshasa croise Chaux Sport et Mariapolis du Lualaba va jouer contre la formation de Terreur de Kinshasa.