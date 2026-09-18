Congo-Kinshasa: Une station de radio et plusieurs bâtiments touchés par un troisième incendie à Beni en deux semaine

Une station de radio locale et plusieurs bâtiments ont été touchés par un incendie survenu dans la nuit de mercredi à jeudi 17 septembre au parking central de Beni, dans le Nord-Kivu. Il s'agit du troisième sinistre enregistré dans la ville depuis le début du mois de septembre.

Le feu s'est déclaré vers 2 heures du matin. Selon plusieurs témoins, il serait parti d'un court-circuit dans une cabine de réparation d'appareils électroniques, avant de se propager aux bâtiments voisins.

La station de radio figure parmi les structures ayant subi d'importants dégâts matériels.

Des jeunes volontaires sont intervenus les premiers pour tenter de contenir les flammes. Les sapeurs-pompiers de la MONUSCO ont ensuite participé à l'intervention, permettant de maîtriser le feu avant qu'il ne se propage davantage.

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Aucune victime n'est signalée dans les éléments disponibles.

La Protection civile réclame un camion anti-incendie

Cette répétition des incendies relance le plaidoyer de la Protection civile pour renforcer les moyens d'intervention dans la ville.

« Le besoin d'un camion anti-incendie reste plus que nécessaire. Parce que la récurrence nous demande d'agir directement et d'avoir des moyens adéquats pour répondre aux besoins », affirme Jean-Paul Kapitula, coordonnateur de la Protection civile dans la région de Beni.

Selon lui, l'acquisition d'un camion anti-incendie constitue un besoin urgent pour la ville, confrontée à un troisième sinistre depuis le 1er septembre.