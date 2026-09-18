Tunisie: Logement universitaire - Un délai de trois jours accordé aux étudiants admis pour payer les frais

L'Office des Oeuvres universitaires du Nord (OOUN) a lancé un appel pressant aux étudiants ayant obtenu un avis favorable pour un logement universitaire. Ces derniers sont sommés de finaliser les démarches de paiement des frais et de rejoindre leur établissement d'hébergement dans un délai maximal de trois jours à compter de la date de notification.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi 18 septembre 2026, l'Office précise qu'une fois ce délai expiré, tout étudiant ne s'étant pas présenté perdra définitivement son droit au logement et sera considéré comme ayant renoncé à sa demande.

L'organisme rappelle que les étudiants concernés ont déjà été informés de cette décision via leur espace personnel sur le site web officiel de l'Office, ainsi que par SMS.