Tunisie: Intempéries - Suspendre les cours, oui mais pourquoi attendre la dernière minute

La décision du Gouvernorat de Tunis de suspendre les cours dans les établissements éducatifs, de formation et universitaires, publics et privés, face à la dégradation des conditions météorologiques constitue une mesure de précaution nécessaire. Mais au-delà de son bien-fondé, une question mérite d'être posée : dans un contexte où les alertes météorologiques se multiplient et où la Tunisie a déjà payé lourdement le prix des intempéries, pourquoi les décisions destinées à protéger élèves, étudiants et familles interviennent-elles encore si près du moment où le danger se manifeste ?

Jeudi 17 septembre, le gouverneur de Tunis a décidé de suspendre les cours à partir de 15h dans l'ensemble des établissements éducatifs, de formation et universitaires du gouvernorat, publics et privés. Le communiqué justifie cette décision par la dégradation des conditions météorologiques, les importantes quantités de pluie annoncées à partir de 16h et la poursuite prévue des précipitations, sur la base des bulletins d'alerte et de la carte de vigilance de l'Institut national de la météorologie (INM).

La décision a été prise après consultation de la commission régionale de prévention et de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours. Elle vise notamment à réduire les risques liés aux déplacements et à assurer la sécurité des élèves, des étudiants ainsi que des personnels éducatif et administratif.

Sur le principe, difficile de contester une telle mesure : lorsque les conditions météorologiques deviennent potentiellement dangereuses, protéger la population doit primer sur la continuité normale des activités scolaires et universitaires.

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Mais une suspension des cours n'est pas une mesure qui concerne uniquement les établissements scolaires. Elle implique des milliers d'élèves et d'étudiants, leurs parents, les enseignants, le personnel administratif, les transports scolaires et collectifs, ainsi que l'ensemble des personnes qui doivent se déplacer au même moment.

C'est précisément là que se pose la question du temps disponible entre l'annonce et l'application de la décision.

Une alerte n'est efficace que si elle laisse le temps d'agir

Jeudi, l'INM avait multiplié les signaux de vigilance face à une situation météorologique susceptible de se dégrader. Les prévisions faisaient état de pluies temporairement orageuses et localement intenses, accompagnées par endroits de grêle et de vents forts sous orages. Plusieurs gouvernorats ont été concernés par la vigilance orange.

L'INM rappelle d'ailleurs que, dans le cadre de sa vigilance météorologique, les phénomènes orageux peuvent provoquer rapidement des inondations dans les points bas et des conditions de circulation dangereuses. Pour une vigilance orange, l'Institut recommande notamment la prudence dans les déplacements et le suivi de l'évolution de la situation et des consignes des pouvoirs publics.

La question n'est donc pas de savoir si les autorités doivent prendre une décision lorsque le danger devient évident. La question est de savoir à quel moment cette décision doit être prise pour être véritablement préventive.

Dans nos archives Aïd 2025 : Le président de l'UTAP assure un excédent de moutons, pas d'importations nécessairesCar suspendre les cours à 15h, lorsque les déplacements sont déjà perturbés ou que les premières fortes précipitations commencent à toucher la capitale, ne produit pas le même effet que d'annoncer cette suspension plusieurs heures auparavant.

Dans le premier cas, les parents doivent quitter précipitamment leur lieu de travail, les établissements doivent organiser les sorties dans l'urgence et les élèves doivent rejoindre leur domicile alors même que les conditions de circulation peuvent commencer à se dégrader.

Dans le second, chacun dispose d'un temps pour s'organiser.

"L'alerte précoce ne doit pas attendre la pluie"

C'est précisément le point soulevé par l'expert environnemental Hamdi Hached, qui insiste sur la différence entre une prévision météorologique et un véritable système d'alerte précoce.

Selon son analyse, une décision de suspension des cours ne devrait pas attendre le début des pluies ou la dégradation des conditions de circulation. Dans une logique d'alerte précoce, explique-t-il, les autorités doivent pouvoir anticiper progressivement la réponse en fonction du niveau de risque.

Son schéma est particulièrement parlant : une première alerte peut intervenir 24 à 48 heures avant l'événement afin de renforcer la préparation des autorités. Entre 12 et 24 heures avant, l'information du public et la préparation des établissements, des transports et des services de secours doivent s'intensifier. Entre 6 et 12 heures avant, lorsque le risque le justifie, la suspension des cours peut être décidée, idéalement la veille si l'épisode dangereux est attendu dans la matinée.

Les dernières heures doivent ensuite permettre d'adapter les mesures : restrictions de déplacement, fermeture éventuelle de certains axes ou zones vulnérables et diffusion d'alertes plus précises en fonction des observations radar et de terrain.

Pour Hached, une véritable alerte précoce n'est donc pas simplement un bulletin météorologique. C'est une information transmise suffisamment tôt pour permettre une décision et une action avant que la population ne soit exposée au danger.

Janvier 2026 : la Tunisie a déjà payé le prix des pluies intenses

Cette réflexion n'arrive pas dans un vide. La Tunisie a déjà connu, au début de l'année, un épisode pluviométrique exceptionnel qui a lourdement sollicité les infrastructures et les systèmes d'évacuation.

Le bulletin climatologique de l'INM consacré à janvier 2026 fait état d'un épisode pluviométrique d'une ampleur exceptionnelle dans le Nord et le Centre, accompagné d'impacts hydrologiques importants. Le cumul national des précipitations avait atteint 2302,7 mm, soit 206 % de la normale climatologique 1990-2020. L'INM avait classé janvier 2026 au sixième rang des mois de janvier les plus pluvieux depuis 1950.

Les cumuls importants avaient notamment entraîné une saturation rapide des sols, une augmentation des écoulements de surface et une forte sollicitation des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, avec des inondations localisées, notamment dans les zones urbaines et périurbaines.

Le 20 janvier, face à la poursuite des fortes pluies et à la montée des eaux sur de nombreuses routes, la suspension des cours avait été décidée dans un grand nombre de gouvernorats. Le lendemain, la Présidence du gouvernement annonçait la suspension des cours dans 15 gouvernorats en raison de la poursuite des perturbations météorologiques et des fortes précipitations.

Cette séquence hivernale constitue précisément le type d'expérience dont il faut tirer les enseignements.

Ne pas attendre que la route soit déjà impraticable

Les pluies intenses ont cette particularité : le délai entre l'apparition du phénomène météorologique et ses conséquences concrètes peut être extrêmement court.

Une rue praticable peut devenir difficilement accessible en quelques dizaines de minutes. Un point bas peut rapidement accumuler de l'eau. Un axe routier peut connaître d'importantes perturbations alors que les personnes sont déjà engagées sur leur trajet.

Les événements survenus à Tunis jeudi l'ont une nouvelle fois illustré. De fortes pluies orageuses ont rapidement perturbé plusieurs axes de circulation de la capitale et de sa périphérie.

Dans ces conditions, attendre que les premiers effets soient visibles pour prendre une décision comporte un paradoxe : la mesure destinée à éviter l'exposition au risque intervient au moment où le risque commence justement à affecter les déplacements.

C'est là toute la différence entre une politique de réaction et une véritable culture de prévention.

La bonne décision doit aussi arriver au bon moment

Il faut donc saluer le principe de la suspension des cours lorsque les prévisions font état de phénomènes météorologiques susceptibles de mettre en danger les déplacements et la sécurité de la communauté éducative. Mais cette mesure gagnerait en efficacité si elle s'inscrivait dans un mécanisme d'anticipation clairement établi et connu de tous.

La question mérite d'être posée sans chercher un responsable particulier : quel niveau de vigilance doit automatiquement conduire à envisager une suspension ? À quel moment la décision doit-elle être communiquée ? Qui doit déclencher le processus et sur la base de quels critères ?

Une réponse claire à ces questions permettrait d'éviter que chaque épisode pluvieux important ne donne lieu à une course contre la montre entre les autorités, les établissements et les familles.

L'objectif ne serait pas de suspendre systématiquement les cours au moindre risque météorologique. Il s'agirait au contraire de disposer d'un cadre prévisible, gradué et fondé sur le niveau de danger, permettant de distinguer une perturbation ordinaire d'un épisode susceptible de provoquer des crues, des inondations ou une paralysie des déplacements.

La Tunisie dispose déjà d'un système de vigilance météorologique et d'une expérience récente suffisamment riche pour renforcer cette articulation entre prévision, alerte et décision.

Transformer les leçons des intempéries en réflexes de prévention

Les pluies de janvier, les épisodes orageux successifs et, désormais, les perturbations enregistrées à Tunis montrent une réalité : la question n'est plus seulement de savoir si des phénomènes météorologiques intenses vont se produire, mais comment les institutions et la population vont s'y préparer.

Une alerte météo n'a de véritable portée que si elle permet d'agir avant que le danger ne devienne concret.

La suspension des cours décidée à Tunis va dans le sens de la protection de la communauté éducative. Mais l'expérience du 17 septembre pose une question plus large, qui dépasse cette seule décision : sommes-nous capables de transformer les alertes météorologiques en décisions suffisamment anticipées pour que la prévention ne commence pas lorsque la pluie a déjà commencé ? C'est probablement l'une des principales leçons à tirer des épisodes vécus cette année.

Car en matière de risques météorologiques, quelques heures peuvent faire toute la différence entre une population qui s'organise et une population qui tente simplement de rentrer chez elle au milieu de la tempête.