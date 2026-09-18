Tunisie: Rentrée universitaire 2026-2027 - L'UGET pointe du doigt des défaillances logistiques et administratives

La rentrée universitaire 2026-2027 fait face, selon l'Union Générale des Étudiants de Tunisie (UGET), à plusieurs difficultés liées à la réorientation, aux mutations, au logement universitaire, ainsi qu'à des blocages concernant l'inscription à distance et la préparation de certains établissements.

Dans ce contexte, le secrétaire général de l'UGET, Mohamed Ouled Mohamed, a déclaré à la radio que l'année universitaire actuelle connaît un « véritable piétinement », notamment au niveau de la réorientation, précisant que la nouvelle formule a décalé son organisation durant la période estivale au lieu du mois de mars. Il a ajouté que les résultats de la réorientation n'ont pas encore été publiés dans plusieurs établissements, citant l'Université de Tunis El Manar qui ne les avait pas encore annoncés au moment de sa déclaration.

Difficultés de transport et d'inscription à distance

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Ouled Mohamed a souligné un retard dans le traitement des demandes de mutation universitaire formulées par plusieurs étudiants, s'appuyant sur les exemples des universités de Tunis El Manar et de Kairouan. Il a également évoqué des problèmes techniques ayant accompagné les opérations d'inscription et de réinscription en ligne, alors qu'un nombre croissant d'établissements s'oriente vers la numérisation des services. L'UGET affirme être en contact avec les universités, les facultés et le ministère de l'Enseignement supérieur pour traiter ces difficultés au cas par cas.

La numérisation s'inscrit dans le cadre d'une orientation officielle du ministère visant à développer les services universitaires à distance. Selon le ministère, la plateforme dédiée au logement permet de déposer les demandes, d'obtenir les accords, d'être affecté à une résidence et de régler les frais en ligne.

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Concernant le logement, le Secrétaire Général de l'UGET a estimé que le calendrier d'affectation dans les foyers n'a pas pris en compte les dates de reprise des cours pour certaines filières, notamment les étudiants en ingénierie et en médecine. Il a indiqué que l'union travaille en coordination avec l'Office des oeuvres universitaires pour accélérer l'orientation des étudiants concernés vers leurs établissements d'accueil.

Le ministère de l'Enseignement Supérieur avait annoncé, dans le cadre des préparatifs de la rentrée 2026-2027, son intention de supprimer progressivement le troisième lit dans les chambres de foyer, tout en augmentant la capacité d'accueil de 2 303 lits supplémentaires grâce à la location de résidences privées. Le réseau d'hébergement compte 171 foyers, dont 75 établissements privés sous convention.

Appel à une intervention sur les infrastructures

Sur le plan des infrastructures, Mohamed Ouled Mohamed a affirmé que plusieurs établissements, en particulier ceux enregistrant une forte affluence, ne sont pas suffisamment prêts pour accueillir les étudiants.

Il a mentionné les facultés de Jendouba, Tunis El Manar et Tunis, citant la situation de la Faculté des Sciences de Tunis où plusieurs départements et amphithéâtres sont fermés. L'union appelle à dépasser les réparations conjoncturelles pour traiter en profondeur la situation des établissements nécessitant une réhabilitation, en insistant sur la coordination entre les ministères de l'Équipement et de l'Enseignement supérieur, ainsi que sur l'implication des acteurs économiques et de la société civile.

Ces revendications surviennent alors que le ministère avait souligné, lors du conseil des universités du 2 septembre 2026, que les préparatifs de la rentrée constituaient le sujet principal à l'ordre du jour, aux côtés du suivi de l'orientation universitaire.

Transport universitaire dans les régions

L'UGET a également soulevé les problèmes de transport universitaire dans plusieurs gouvernorats du Centre et du Sud, notamment Gafsa, Sfax, Sidi Bouzid et Tozeur, estimant que la situation exige une intervention urgente. Ouled Mohamed a précisé que l'union poursuit ses démarches auprès des ministères du Transport et de l'Enseignement Supérieur, ainsi qu'avec les sociétés régionales de transport, afin de renforcer les lignes menant aux campus avec des bus supplémentaires.

Le programme des services universitaires représente le deuxième plus grand poste budgétaire du ministère pour l'année 2026, avec 20 % de son budget global dédié à la numérisation, à la prise en charge sociale et à l'amélioration des conditions d'hébergement. Le ministère avait rappelé en juillet 2026 que la session principale d'orientation s'était déroulée du 27 au 31 juillet, garantissant une place universitaire à chaque nouveau bachelier.

L'ensemble des problématiques soulevées par l'UGET reste lié à la rapidité de finalisation des services administratifs et sociaux, ainsi qu'à la disponibilité des infrastructures, du transport et du logement dès le démarrage de cette nouvelle année.