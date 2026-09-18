Tunisie: Prise en charge des arrêts cardiaques - L'école des sciences infirmières de Jendouba se dote d'un défibrillateur d'urgence

Un défibrillateur automatisé externe (DAE) vient d'être installé à l'École des Sciences Infirmières de Jendouba, une initiative qui renforce la réactivité de l'établissement face aux urgences vitales et s'inscrit dans la prévention des risques cardiaques.

Cet équipement revêt un rôle crucial dans le secours aux victimes d'arrêt cardiaque soudain, en permettant d'offrir des soins d'urgence immédiats en attendant l'intervention des équipes médicales spécialisées.

Selon les données fournies, l'École des sciences infirmières de Jendouba devient la troisième institution publique à l'échelle nationale à se doter de ce dispositif, après le ministère de la Santé et la Faculté de médecine de Tunis. Une avancée qui souligne l'importance d'intégrer la sécurité sanitaire au coeur des établissements d'enseignement et de formation.